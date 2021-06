Tres jóvenes confinados en Mallorca logran escapar a la península y ahora están en búsqueda: iban a ser 21

La situación que se está viviendo con los estudiantes confinados en Mallorca es cada vez más compleja. Ahora se ha conocido que tres de ellos, que deberían estar en uno de los hoteles Covid, han conseguido fugarse a la península a través del aeropuerto. Los jóvenes están en búsqueda y se ha aumentado la vigilancia policial en los hoteles para disuadir nuevas intentonas. Todos ellos pertenecen a un grupo mayor que también intentó escapar.

Los hechos se produjeron el pasado sábado. Varios agentes de la Policía Nacional consiguieron interceptar a un grupo de 21 estudiantes que intentaban abandonar la isla a través del aeropuerto de Son Sant Joan. Los jóvenes estaban alojados en uno de los hoteles Covid habilitados, del que consiguieron escapar en un primer momento antes de toparse con las autoridades en el aeropuerto.

Al ser interceptados, los agentes pudieron comprobar que estaban intentando embarcarse en distintos vuelos a varios lugares de la península. Tras ello, se avisó a los servicios al personal del SAMU 016 mallorquín, quienes se encargaron, a cuenta del contribuyente, de volver a trasladarlos al hotel del que habían salido.

Algunos de los estudiantes confinados. Europa Press

Sin embargo, las autoridades no llegaron todo lo pronto que deberían y tres jóvenes de ese grupo sí que lograron coger un avión y escapar de la isla. Se desconocen o no han trascendido los destinos. Según ha informado la titular de Salud del Gobierno balear, Patricia Gómez, éstos jóvenes ahora se encuentran en búsqueda y podrían ser sancionados, aunque ello depende ya no de las autoridades baleares sino de la comunidad autónoma a la que hayan llegado.

Según ha informado el diario local Última Hora, hasta el momento se han realizado 249 pruebas PCR con 62 positivos y 12 aún pendientes del resultado. Entre los contagiados hay 12 estudiantes que se encuentran ingresados en el hospital Son Espases con sintomatología leve.