Así funcionarán en verano los 39 drones de la DGT: 1 km de rango y no pueden multar por velocidad

La DGT prevé que, durante este verano, se contabilicen 91 millones de desplazamientos. Por este motivo, este viernes 2 de julio pondrá en marcha un dispositivo especial para la Operación Salida 2021. Para vigilar todas las vías, Tráfico utilizará, entre otros elementos, 39 drones.

Este elemento de vigilancia es uno de los más utilizados en los últimos tiempos y va ganando en importancia. El avance de la tecnología permite que este sistema sencillo y fácil de manejar controle las autopistas y autovías españolas. Si antes había 11, ahora hay 28 más.

“Los drones apoyan desde el aire la vigilancia y gestión del tráfico en nuestras carreteras. Para evitar conductas que nos ponen en riesgo a todos”, escribió recientemente en su cuenta de Twitter la Dirección General de Tráfico.

Estos aparatos trabajan en un radio de acción de unos 500 metros. Pueden controlar lo que ocurre en la carretera en un margen de hasta 1 kilómetro.

Consiguen ver con nitidez lo que ocurre en la cabina de los coches y de los camiones gracias a las cámaras de alta definición que llevan incorporadas. Además, su altitud operativa es de hasta 120 metros.

La DGT ya contaba con 11 drones para su última operación especial. Durante la pasada Semana Santa, se eligieron 11 puntos en los que operarían estos drones: volaron por Albacete (A-31), Asturias (N-632 y AS-17), Badajoz (A-66), Cádiz (N-IV y A-4), Granada (GR-3401 y N-432), Las Palmas (GC-65), Madrid (M-512, M-404 y M-608), Murcia (RM-432), Tenerife (TF-47 Y TF-1), Valencia (CV-580) y Zaragoza (A-23).

Por el momento, no se ha hecho público dónde actuarán los 28 drones restantes.

Estos aparatos serán controlados por miembros de la Guardia Civil y por operarios de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Como dato curioso, aquellos que sobrepasen los límites de velocidad no podrán ser sancionados por estos drones, que tratan de poner el ojo en acciones concretas. Es decir, castigarán a aquellos que no porten el cinturón de seguridad (200 euros de multa), a los que no respeten un stop, o a los que utilizan el móvil mientras conducen (200 euros de multa).

De los 39 drones que sobrevolarán las carreteras españolas, 23 tienen capacidad de denuncia.

El operativo especial del verano

Tráfico se está preparando para las incidencias que se puedan dar durante el verano. Habrá cuatro operaciones especiales para vigilar las carreteras españolas.

La primera operación salida arranca este viernes y estará en funcionamiento hasta el domingo 4 de julio.

Habrá que esperar hasta finales de mes para ver la siguiente. El viernes 30 de julio comenzará la denominada Operación Salida del 1 de agosto, fecha en la que tendrá fin este dispositivo. Y es que la coincidencia entre el inicio del mes con más personas de vacaciones durante el verano y el fin de semana siempre es sinónimo de aumento de desplazamientos.

Uno de las radares de la DGT controla la velocidad en una autovía de España.

Como es habitual, habrá otra operación especial para el 'Puente de agosto'. La misma tendrá vigencia desde el día 13 al 16 del mencionado mes.

Además, habrá dos campañas especiales para controlar los factores que aumentan la siniestralidad: velocidad y alcohol y drogas. La primera se llevará a cabo del 12 al 18 de julio. La segunda, del 2 al 8 de agosto.

Habrá una tercera campaña enfocada a controlar a los moteros. La misma se realizará durante el fin de semana del 24 y 25 de julio. Además, habrá otra después del verano.

Cabe resaltar que para el conjunto de la campaña de verano, Tráfico dispondrá de suficientes medios como para controlar las carreteras españolas. Habrá 780 radares fijos, 16 más que hasta ahora, de los que 92 son de tramo. A ellos se sumarán 545 radares móviles, 12 helicópteros y los 39 drones mencionados.

Estos no serán los únicos elementos de seguridad de los que dispondrá la DGT para vigilar las carreteras. Los agentes contarán en las carreteras españolas con un total de 15 furgonetas camufladas y 216 cámaras de control de móvil y cinturón de seguridad. Cabe recordar que estos últimos elementos pueden estar colocados en distintas zonas de las carreteras españolas, tal y como ya se explicó en este periódico anteriormente.

