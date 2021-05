Los mariachis que llamaron ‘rata’ a Iglesias cobraron 300€ y son “falsos”, según el gremio

"Quizás no os hayáis dado cuenta pero mañana son las elecciones de Madrid. Pablo Iglesias como buen defensor del pueblo salió de la vicepresidencia del gobierno para afrontar la revolución antifascista, ¡no pasarán!. Estamos todos segures de que han sido unos meses muy frustrantes para nuestro camarada, por eso mañana día 4 de mayo vamos a mandar unos mariachis para animarle en esos momentos tan duros..."

Así arrancaba el hilo de con el que empezó a fraguarse la 'Operación Mariachi'. Una especie de tradición en Forocoches, el foro más grande que existe de habla hispana. Sus usuarios pronosticaron el batacazo de Iglesias y acertaron. Eso conllevaba enviar mariachis.

Los 'shurs' lo han vuelto a hacer. Porque lo de que Forocoches mande mariachis a la sede del perdedor en unas elecciones no es nuevo. Se lo hicieron al PSOE, al PP, a Ciudadanos y hasta a Donald Trump. Faltaba Podemos. Un troleo que viene siendo casi tradición. Para un partido, que le manden al mariachi es como el meme de los africanos y el ataud.

Recaudaron el doble

300 euros es lo que costó mandar a 6 músicos mexicanos a la sede que tiene Unidas Podemos en el barrio de Ciudad Lineal (Madrid). Un dinero que ha salido de las donaciones que han hecho los propios usuarios. Aunque solamente hacían falta esos 300, la comunidad se volvó con el proyecto y en pocas horas se recaudó el doble. 600 euros. El sobrante ha ido a parar, previa consulta popular, a un compañero forero con serios problemas de salud. Se encuentra en paro y una mala situación económica.

El cuadro de mariachis con mascarillas se plantó sobre las 9 de la noche en el entorno de la sede de la formación morada. Allí, cuenta el forero que les acompañó, tuvieron problemas con la policía. Lo contaba Homínido, el usuario que acompañó al grupo durante su actuación y lo retransmitió por Twitch.

"Hemos bordeado el edificio por detras para aparecer por la parte de abajo en plan factor sorpresa. Los medios estaban en la misma puerta de la sede y en ambas esquinas habia dos lecheras de CNP custodiándola. Hemos intentado doblar la esquina y no nos han dejado. Nos han prohibido el paso y he cortado la conexion para mediar con ellos. Nos han dejado en la acera que estaba al lado y se ha hecho ahí. Lagrimas de rata".

Recibo del pago a los mariachis, colgado por los organizadores en el foro Forocoches

Una vez allí, interpretaron varias canciones típicas mexicanas. Canta y no llores, La Cucaracha o Rata de dos patas fue parte del repertorio que ya llevaban asignado por los foreros que idearon la operación. El resto es historia; cuando lograron acomodarse en el entorno de la sede, lejos del alcance de la policía, procedieron a interpretar sus temas. La música atrajo a medios, a curiosos y a forero de incógnito, que llegaron al lugar pactado después de que en el foro pidiesen a sus usuarios que fuesen a grabar la escena.

Lo de elegir al cuadro mariachi en cuestión, sin embargo, fue una cuestión improvisada. Los 'shurs' (o 'shurmanos', nombre coloquial con el que se autodenominan los propios usuarios de Forocoches) habían contactado inicialmente con otro cuadro de mariachis que actúan en Madrid. Sin embargo, tuvieron que cambiar los planes sobre la marcha. El motivo es que esos músicos se negaron a interpretar la canción Rata de dos patas. Motivo más que suficiente para que los organizadores de la broma cambiasen de músicos. Y esa elección ha sido la que ha levantado ampollas en el sector de los mariachis de Madrid. Que sorprendentemente es bastante numeroso.

Mariachis disgustados

Roberto Godoy es el portavoz de Los Charros de Jalisco, uno de los cuadros más reputados de cuantos actúan en la capital. Suelen acudir a grandes eventos y han actuado en lugares distinguidos, como la Embajada de México o la Casa de América de Madrid. A Roberto no le gustó. Pero no por cuestiones ideológicas, sino tecnicas: "Entre lo mal que tocaban, la voz desafinada y esos trajes que en realidad no son más que disfraces, no nos sentimos representados".

Roberto nos detalla que la indumentaria les delataba: "La ropa de charro, que tiene origen español, de Salamanca, es una ropa que tiene que estar a la altura. Los zapatos, las abotonaduras, las galas de los pantalones... Son trajes caros, pero mira lo suyo, parecía un disfraz. En el Museo del Charro que está en México, hay un traje de Vicente Fernández que está valorado en 25.000 dólares. Pueden llevar elementos hasta de oro. Nosotros tenemos trajes de gala. Fíjate ahora en cómo iban vestidos los que fueron a lo de Podemos".

Otra de las pistas para desenmascarar a mariachis fake estaba literalmente en sus cabezas: "Los sombreros verdaderos de charro tienen otro aspecto, otros adornos; pueden costar más de mil euros. Pero los que llevaban ellos son de esos de broma, de los que venden en un bazar chino o en cualquier puesto de souvenirs". Godoy asegura "conocer a la mayor parte de cuadros mariachis de Madrid. Nos conocemos y tenemos buena relación. Algunos somos amigos. Respetamos lo que hacemos. Pero a esos no los conozco siquiera".

Muñecos de Disney

Quien sí que los conoce, al menos de vista, es el líder de otro de los cuadros mariachis que actuan en Madrid. Él, sin embargo, ha preferido "no dar mi nombre ni el del cuadro, porque estas opiniones son mías y no las he debatido con el resto del grupo". Como una omertá a la mexicana. No obstante, asegura que es un grupo que "se suelen poner en la Puerta del Sol. A veces tocan en la plaza y otras en el metro. No es un cuadro mariachi serio. Nosotros actuamos en bodas, en bautizos, quinceañeras, hacemos serenatas para pedidas de mano... Y ellos son más el reclamo turístico para la gente que pasa por Sol. Como los muñecos de Disney".

Los Charros de Jalisco explican cuál es la indumentaria correcta

Es el sentir general de la siempre denostada 'nación mariachi madrileña'. Coinciden en que "la calidad musical deja mucho que desear. Desafinaban, su voz estaba en otra dimensión... No es un buen ejemplo de mariachis", concluye otro de los consultados, que habla de respeto. Asegura que "no nos lo propusieron, pero tampoco hubiéramos ido. Nuestro trabajo conlleva un respeto por todo el mundo y cualquer partido. No hubiéramos aceptado". Roberto Godoy, sin embargo, reconoce que "nosotros sí que hubiéramos ido sin problemas. Pero cantando bien". Respecto a los precios, algunos consultados cobran bastante menos: hasta 250 por hora. Forocoches pagó 300 por 30 minutos. No se sabe si esos mariachis que contrataron son fakes. Pero sí que se revelaron como buenos negociantes.

Tanto da; en Forocoches están exultantes. El troleo salió y encima sobró dinero. Además trascendió a los medios, que era de lo que se trataba. Con gusto han pagado esos 300 euros y han donado los otros 300 a uno de los 'shurs' que se encuentra en una situación muy delicada. En el foro, en aras de la transparencia, publicaron hasta la factura correspondiente. Objetivo cumplido. Ahora es VOX el único de los grandes partidos que no ha recibido todavía la visita de los músicos mexicanos.