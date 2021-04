El juez archiva la denuncia por la muerte de la profesora de Marbella vacunada con AstraZeneca

Carpetazo judicial al caso de Pilar González Bres , la profesora que falleció el 16 de marzo en Marbella (Málaga)El Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella ha archivado las diligencias abiertas a raíz del fallecimiento de esta mujer. Considera que no se ha justificado la comisión de un hecho delictivo, según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).El auto de archivo fue dictado el pasado lunes, 26 de abril, una vez que se constató que el informe definitivo de autopsiaEn este sentido, el informe ampliatorio del examen médico llevado a cabo contradecía las conclusiones forenses iniciales. Las mismas indicaban que el motivo del fallecimiento no tenía vinculación con el fármaco inoculado.Como consecuencia, el Juzgado de Marbella ha dictado el archivo de las diligencias incoadas a raíz de la denuncia del cónyuge de la fallecida al concluir que no se ha demostrado la comisión de un hecho delictivo.