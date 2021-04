15 de 24

En la imagen, "Hobbit" (izquierda), aparece junto a "Animal" en el aeródromo de Bagram. Esto es lo que más destaca de Afganistán: "Lo que me he encontrado y he vivido aquí ha diferido bastante de lo que me esperaba. La sociedad afgana es una sociedad moderna, limitada en parte por el extremismo religioso y sus normas implícitas, pero la cual trata y logra vivir el día a día de manera normal, tras décadas de guerra abierta dentro de sus fronteras".