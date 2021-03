Su señoría 'el mantero Serigne Mbayé': de su puesto en Sol al puesto en la lista de Pablo Iglesias

Noticias relacionadas Pablo Iglesias ficha al portavoz del Sindicato de Manteros para su candidatura en Madrid

Su nombre es Serigne Mbayé (45). Llegó a España en patera hace 15 años. Se instaló en Madrid y comenzó a ganarse la vida con el top manta en la Puerta del Sol, la Gran Vía y Atocha, vendiendo CDs junto a decenas de senegaleses. Después, luchó por los derechos de sus compañeros y compatriotas desde el sindicato de manteros, cuando consiguió los papeles. Y quince años después, sigue haciendo lo mismo. Aunque, a partir de mayo podría hacerlo con una pequeña diferencia. Convirtiéndose en el primer mantero elegido diputado en la Asamblea de Madrid.

Así lo ha confirmado el vicepresidente Pablo Iglesias este lunes. Mbayé ira como independiente en la lista de Unidas Podemos en las próximas elecciones madrileñas. "Es una oportunidad para poder estar donde se deciden las cosas, poder defender los derechos de la gente. Somos un colectivo discriminado y tenemos que demostrar que estamos ahí, que formamos parte de Madrid", escribió Mbaye en sus redes sociales, poco después de que el líder del partido morado hiciese público el fichaje.

A muchos les sonará su nombre o su rostro, pues fue él quien en 2018 lideró las protestas multitudinarias por la muerte del mantero Mame Mbaye a causa de un infarto tras una persecución policial en el barrio madrileño de Lavapiés. No obstante, poco más se sabe del que será, si así lo deciden las urnas, el primer mantero en conseguir un escaño en la Asamblea madrileña. Esta es su historia de supervivencia y lucha contra el "racismo institucional".

Nació en Saint Louis (Senegal) y aprendió desde pequeño el oficio de pescador, como hicieron su padre y su abuelo. Algo a lo que se dedicó hasta la década de los 2000, cuando los buques industriales extranjeros les hicieron "la vida imposible". La competencia era ingestionable, cuenta el propio Serigne en una entrevista reciente, y antes de morir de hambre en su ciudad, decidió dejarlo todo e intentar viajar hasta España.

Su familia

Manteros en el centro de Madrid.

Allí dejó a toda su familia: sus padres, sus hermanos, su exmujer y sus tres niños, ahora adolescentes. A los que ahora quiere traer también a la península, pero de manera legal. Aquí, en España, también tiene otra hija de cinco años, fruto de la relación con su actual pareja, con la que comparte también trabajo. Ambos son socios de un restaurante agroecológico, El Fogón Verde, en el barrio madrileño de Arganzuela.

La patera de Serigne Mbayé alcanzó Tenerife en 2006, tras haber encontrado por el camino un sinfín de obstáculos, entre ellos varios temporales así como el rastro de otras muchas embarcaciones que pudieron llegar hasta el final de la travesía. "“Viví todo lo que imagines, vi morir a amigos, también cadáveres en el mar”, recordaba el senegalés en una entrevista con el diario.es. Sin embargo, no tuvo que pagar a ninguna mafia por viajar en la patera. Le dejaron colarse en ella con la condición de que ayudará en la travesía.

Una vez arribó en tierras españolas, le internaron cuatro días en un CIE de Tenerife y después la Cruz Roja le mandó una semana de acogida en A Coruña hasta que finalmente se desplazó a Madrid. No le quedó otra opción que dedicarse a vender CDs en la calle, así se lo aseguraron sus amigos senegaleses. "Directamente empecé en el top manta. No sabía cómo iba la movida y los compas senegaleses me lo explicaron: sin papeles no puedes trabajar. Así que me coloqué en Atocha", cuenta Mbayé. A las 72 horas la Policía le detenía. No sería la primera ni la última vez. Se convertiría en algo habitual hasta que consiguiese regularizar su situación en 2010, cuatro años después de haber llegado a España.

Su restaurante

La plaza de Nelson Mandela, en Lavapiés. Carmen Suárez

Fue precisamente en una de esas paradas policiales cuando se enteró de que ya tenía papeles. Era diciembre, paseaba por Lavapiés y le pidieron la documentación. Los gestos de sorpresa, según relata el propio Mbayé, al comprobar sus datos le hicieron sospechar que sucedía algo. Así que acudió a una oficina de Tetuán y allí, sin haber recibido previamente ninguna otra autorización le confirmación que hacía dos meses su situación en el país estaba regularizada. Siete meses antes se había casado con su entonces novia, española, y había iniciado todas las gestiones. "No quería hacerlo así, pero fue la única manera", apunta el político.

El top manta, no obstante, ya lo había dejado en 2008, cuando consiguió otro trabajos como cuidador o constructor, aún sin papales. Al mismo tiempo, se formaba en informática y aprendía castellano leyendo y estudiando en centros sociales. En 2011, un mes después de enterarse de que tenía su documentación en regla, le llamaron de una empresa para contratarlo como administrativo. Aceptó, aunque admite que el trabajo "le quemó mucho" por la desconfianza que tenían de él sus compañeros.

En 2015, ya habiendo iniciado una nueva relación, su cuñado le propone unirse a una cooperativa con la que abren un restaurante, El Fogón Verde. Un establecimiento de comida vegana en el que trabaja actualmente junto al resto de sus socios, y en el que este lunes aparecía haciendo público su compromiso con Pablo Iglesias en las próximas elecciones autonomías.

Sindicato de Manteros

En paralelo a su aventura hostelera, este senegalés ha sido portavoz del Sindicato de Manteros y también forma parte de la Asociación Sin Papeles. Es por ello por lo que en 2017, tras la muerte del mantero Mame Mbaye en Lavapiés, Mbayé se sitúa en el foco mediático por convocar masivas protestas por el fallecimiento de su compañero y amigo Mame, con el que llegó en la patera a Tenerife en el año 2006. Su notoriedad fue tal que ese verano Serigne fue, con Rossy de Palma, pregonero de las fiestas de Lavapiés.

Casi siempre ha vivido en Arganzuela, pero en Lavapiés es donde realmente le conocen. Este lunes, no obstante, después de anunciar su candidatura a la Comunidad de Madrid, pocos se pronunciaban en este barrio madrileño sobre ello. Ni siquiera en la mítica plaza de Nelson Mandela, conocida por ser el punto de reencuentro de los residentes senegaleses en la zona. "Hoy no hay nadie por aquí, están todos en la mezquita". "Yo prefiero no decir nada, hablad con otra gente", apuntaban a este periódico.