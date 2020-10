La heredera Leonor ya sufre el acoso republicano y ella, más que reinar, lo que quiere es estudiar

A la Princesa de Asturias no le dejaron contestar. Todo ocurrió el pasado 14 de agosto cuando los Reyes visitaban con sus dos hijas, Leonor y Sofía, el barrio de Son Roca en Palma de Mallorca. El objetivo de la cita era conocer un poco más de cerca el proyecto educativo Naüm, en el que ayudan a niños con problemas de aprendizaje.

Tanto Felipe VI como Letizia son muy conscientes de que cuando se trata de encuentros con los más pequeños puede ocurrir cualquier cosa. La espontaneidad de los menores no entiende de coronas ni de jefaturas del Estado. Por eso los Reyes no se sorprendieron cuando uno de los alumnos se acercó a su hija mayor y le preguntó ¿qué quieres ser de mayor?. Pero antes de que la Princesa de Asturias pudiera contestar, su madre entró a apagar el posible conato de incendio en que podía derivar la respuesta y, rápidamente, lo hizo por ella: "Lo que quiere no, lo que tiene que ser". Pero ¿qué hubiera dicho la nieta de Juan Carlos, que el próximo 31 de octubre cumple 15 años, si su madre no la hubiera interrumpido? "Si a ella le preguntas qué quiere ser de mayor te dirá que no lo tiene decidido, que tiene que pensar qué va a estudiar. Todo el que conoce a Leonor sabe que a esa pregunta nunca contestaría Reina", cuenta a EL ESPAÑOL la madre de una amiga de la Princesa de Asturias.

Aunque parece que para la Reina Letizia el futuro de su hija se presenta claro en el trono, hay muchas personas que no lo ven así de cristalino. Y el máximo exponente de esta corriente de opinión claramente republicana es, ni más ni menos, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias.

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, saludando a la princesa Leonor, durante un acto institucional.

El dirigente de Unidas Podemos volvió a dejar clara su postura contra la monarquía el pasado 12 de octubre durante la celebración descafeinada que tuvo lugar con motivo de la Fiesta Nacional. En el homenaje reducido que tuvo lugar en el Patio de la Armería, los movimientos de los representantes del partido liderado por Iglesias fueron observados con lupa.

Podemos no saludó

Cuando Felipe VI fue saludando una por una a todas las autoridades presentes -ministros, presidentes autonómicos, autoridades locales y líderes de partidos políticos- casi todos lo devolvieron colocándose la mano en el pecho. No así los miembros del partido morado que permanecieron inertes como estatuas tras recibir el saludo militar del monarca. Ni un solo gesto y ni una mirada, cosa que tampoco ocurrió cuando le tocó el turno de la Princesa de Asturias.

Pero por si no quedaba claro con los no gestos, en la que ha sido su primera presencia en la Fiesta Nacional Pablo Iglesias quiso dejar un mensaje en forma de mascarilla. En el accesorio contra la Covid-19 que se ha hecho obligatorio en nuestro país elegido por el líder de Podemos se podía leer Sanidad pública en un lado y en el otro el logo de la marca que ya es más que habitual en la vestimenta del vicepresidente del Gobierno, 198 Revolt Clothing, una marca abiertamente republicana.

Dicha marca saltó a la fama cuando el vicepresidente, siendo candidato a la presidencia del Gobierno, acudió al debate electoral de Atresmedia con un jersey de la misma firma. La marca 198 hace profesión de fe republicana en su página web, al presentarse como "el símbolo de la victoria de la gente", y el logotipo de la marca es el dios romano Apolo, al que describe como "símbolo de la victoria civil".

Pablo Iglesias acude al debate con un jersey de la marca republicana 198.

Entre las prendas emblemáticas que ha fabricado 198 para líderes de Podemos estuvo el polo negro con la bandera republicana cosida al cuello que llevó a sus primeras tertulias y la versión tricolor de la camiseta de la selección española de fútbol que Iglesias lució en la jornada de reflexión de las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo de 2015.

El pin de color rojo

"El pasado lunes no es la primera vez que la Princesa de Asturias se cruza con el líder de Unidas Podemos. Seguro que cuando terminó el acto del 12 de octubre le preguntaría a su madre el porqué de esa mascarilla o cualquier otra cosa sobre él. La Reina le explicaría todo, sin tapujos, le contaría la verdad, todo lo que opina Iglesias sobre la Corona y que es partidario de la República. Siempre les dice la verdad", explica a este periódico una persona cercana a Letizia.

En el acto por la fiesta Nacional, Igesias llevaba un mensaje claro de su fe nada monárquica prendido en el ojal de su chaqueta. Se trataba de un pin de color rojo con la forma de un triángulo invertido: simboliza la lucha antifascista. Era, al parecer, la marca con la que el Ejército nazi identificaba a los presos políticos en los campos de concentración.

Tras el reducido desfile en el patio del Palacio Real no hubo la tradicional recepción que los Reyes hacen cada año con motivo de la Fiesta Nacional pero si es verdad que las autoridades entraron dentro del edificio para despedirse de la Familia Real. "Pero ahí no se miraron. No hubo oportunidad de que el vicepresidente del Gobierno y la Princesa de Asturias hablaran, todos se marcharon muy rápido", cuenta una fuente cercana a Zarzuela.

El rey Felipe VI saluda al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que permanece quieto. EP

Pero no hacen falta gestos ni palabras para conocer la idea que el líder de Unidas Podemos tiene sobre el futuro de Leonor. Hace algunas semanas, saltándose hasta la misma Constitución, declaró en un medio de comunicación que "será la gente quién decidirá si Leonor llega a ser Reina".

"Una cría educadísima"

Pero no sabemos que opina la Princesa de Asturias sobre la persona que más amenaza su futuro en el trono de España. "Ella no dice nada de eso, es una cría educadísima, discreta, simpática y cariñosa. Claro que jamás se nos ocurriría preguntarle algo así", puntualiza la misma madre amiga de Leonor.

En la misma línea sigue lo que nos cuenta la fuente cercana a Zarzuela sobre la posible opinión que tiene la heredera a la Corona sobre el líder del conjunto morado: "Le caerá fatal como a todos los de la casa. Pero sabe, es consciente y está aprendiendo a ser como su padre, que nadie se dé cuenta de lo que siente o piensa para sus adentros cuando está en un acto oficial. El Rey es como una tumba, nadie nunca se da cuenta de si alguien le cae bien o mal. Siempre será educado y atento, es un profesional. Además, el tema de ir contra la Monarquía y contra una niña de 15 años le da mucho bombo y sobre todo quita la atención sobre temas que en realidad son mucho más importantes y que le implican directamente, como el caso Dina. Le viene de lujo abanderarse en algo como esto. Sabe que desde la Casa nadie va a responder"

La Familia Real, comiendo en el comedor de su casa.

Las opiniones de la Familia Real sobre los distintos miembros del Gobierno se quedan dentro de las cuatro paredes del Pabellón del Príncipe donde residen en el recinto de Zarzuela. "Supongo que alguna vez que su padre, Felipe VI ha llegado a casa enfadado por algún tema relacionado con los políticos, tanto la Princesa de Asturias como la Infanta Sofía le habrán preguntado la razón. El Rey se lo habrá explicado y dado su opinión. Estoy seguro de que últimamente esto ha ocurrido en muchas ocasiones. Pero lo que pase dentro de esas paredes se quedará siempre allí", sentencia la misma persona cercana al equipo del Monarca.

El debate del trono

Según una encuesta publicada hace unas días -impulsada por un grupo llamado Plataforma de Medios Independientes-, un 32,6% de los preguntados opina que la Princesa Leonor "no reinará" en el futuro, frente a un 27,7% que piensa que se convertirá en Leonor I de España cuando suceda a su padre Felipe VI.

Es probable que la Princesa de Asturias, que este viernes entregó los premios internacionales que llevan su nombre, haya leído este mismo estudio demoscópico u otros anteriores publicados. Como el futuro no está escrito para nadie, más allá de lo que dice la Constitución, los Reyes preparan el plan de formación de su hij para los próximos años en clave de heredera. La decisión más importante será si recibe formación militar y cuándo. La decisión de su padre está clara: la heredera tiene que conocer de cerca a las Fuerzas Armadas que, en el futuro, presidirá.

Leonor, a días de cumplir los 15 años, lista y con acceso a todo tipo de información, conoce el debate que existe en parte de la sociedad sobre el futuro de la Monarquía y, por ende, sobre su propio futuro. Este viernes ha circulado el vídeo de una chica de su edad, de Gijón, que le pide que no reine para que España sea más justa. "Yo me preparo justo para eso, para ayudar a que España funcione mejor", contestaría seguramente Leonor si pudiera responder y su madre Letizia la dejara.