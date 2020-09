¿Tienes una multa de la DGT y no lo sabes? Esto es lo que debes hacer para comprobarlo

¿Tienes una multa de tráfico y no te has enterado? En muchas ocasiones, cuando la Dirección General de Tráfico (DGT) tiene que notificar una infracción a un conductor en su vivienda no puede hacerlo porque el usuario está ausente o ha cambiado de domicilio. Y, de ese modo, la multa queda en tierra de nadie hasta que días, incluso meses, después, el sancionado se encuentra con la sorpresa.

No obstante, para evitar esta situación, Tráfico ha habilitado recientemente dos plataformas donde los usuarios pueden consultar siempre que lo deseen su historial de infracciones. Se trata del tablón de edictos electrónico TESTRA y del Tablón Edical Único del BOE (TEU).

El conductor podrá consultar estos tablones siempre que quiera con el fin de estar al corriente de las sanciones que pueden llegarle al infringir el reglamento de circulación. Pero si esta opción no le convence, tiene otras dos. La primera es que siempre tenga actualizada su dirección postal a efectos de notificaciones y la segunda, la Dirección Electrónica Vial, un servicio de notificación electrónica de la DGT, en el que, desde el momento en el que te das de alta, (puedes hacerlo haciendo clic en el anterior enlace) te llegarán todas las notificaciones a tu buzón electrónico.

De este modo, no tendrás que preocuparte por cambios de domicilio o si viajas mucho, Tráfico te avisará con un correo y un SMS cada vez que tengas una nueva multa.

Pasos a seguir

Para consultar si apareces en los edictos publicados en la plataforma TEU, solo necesitas acceder a la sede electrónica de la DGT. Y no necesitarás ni el certificado digital ni el DNI electrónico. En esta página, dispones de un buscador que te permite hacer la consulta introduciendo tu DNI, NIE, CIF o matrícula del coche.

Tras utilizar el buscador, además, aparecerá información relacionada con la multa (si es que has sido sancionado), como por ejemplo qué Administración ha ordenado la publicación, por qué se te ha puesto la infracción o cuáles son los plazos disponibles para recurrirla.

Esta opción permite que, cualquiera que disponga de tu documento de identidad, puede consultar tus multas. Pero si deseas que nadie pueda verlas excepto tú, tienes que darte de alta en la Lista de Excluidos y acceder al área Mis Edictos. Para darte de alta en esta plataforma, en cambio, sí que necesitas certificado digital o DNI electrónico, así como cumplir determinados requisitos técnicos de acceso.

No obstante, aunque te hayas dado de alta en la Lista de Excluidos, el defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal, la Agencia Tributaria, Jueces y Tribunales, así como el organismo que haya emitido el edicto, podrán acceder a los datos de carácter personal que aparecen en tus edictos.