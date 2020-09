La cuidadora de Pilar, una anciana de 70 años, okupa su casa tras su muerte: la incineró sin permiso

La cuidadora de Pilar, una anciana que residía en el municipio madrileño de Leganés, pasó de ser cuidadora a okupa en un mes y medio. Llegó a la vivienda "a través de la Comunidad de Madrid", según explica la hija de la mujer fallecida, Rosana. Y cuando llegó el 30 de marzo, en pleno confinamiento, la mujer de 70 años murió. La cuidadora, en vez de avisar a sus dos hijos, la incineró por su cuenta y puso los servicios a su nombre. Okupó su vivienda.

Tras gestionar todo el tema de la funeraria e incinerar a la anciana fallecida, la okupa se trasladó con sus dos hijos. Y, no contenta con eso, ahora reclama a Rosana y su hermano, los dos hijos de la fallecida una cuantía de 15.000 euros para abandonar el domicilio okupado. De hecho, Rosana, una de las hijas, acudió al domicilio a pedir explicaciones a la ex cuidadora de su madre, pero no consiguió nada.

De hecho, Rosana estaba ingresada porque predecía de Covid-19 cuando todo esto estaba sucediendo. Una circunstancia que facilitó todas las prácticas de la okupa. Tras su pasar 30 días en el hospital, Rosana se enteró de todo lo que había pasado. No sólo que su madre había fallecido y que había sido incinerada por petición de la cuidadora, sino que 10 días antes de la muerte de la anciana Pilar ya había cambiado la titularidad de los suministros.

Según la hija, la funeraria ha explicado a la Policía Judicial que actuaron a petición de la cuidadora, ya que ésta les aseguró que no tenía familia. Por ello, procedieron e incineraron a la difunta Pilar.

La okupa, según ha explicado la familia, trabajaba pocas horas para hacer sus labores y no tenía ni siquiera llaves del domicilio. Ahora, los hijos hasta sospechan de la causa de la muerte de su madre -pues no saben su causa con claridad-, ya que, según ellos, pese a tener 70 años, tenía buena salud.

Aún así Rosana ha reconocido en una entrevista concedida a Antena 3 que "la empresa Desokupa viene esta semana a desalojar la vivienda". Así la familia espera poner fin a esta pesadilla.