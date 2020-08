La brutal paliza a una niña en Palma por ser hija de guardia civil: la denuncia contra 16 africanas

La hija de un veterano agente de la Guardia Civil salió de la Comandancia de Palma, donde reside, el pasado 28 de julio a las 11.00 horas. La menor, de 13 años, había quedado con unos amigos en el parque Wifi, situado justo enfrente del edificio de la Benemérita, cuando una adolescente la interceptó por el camino: “Tú eres hija de guardia civil”. La niña respondió que no, pero la asaltante, de 17 años, le increpó y huyó: “Me cago en tus muertos”. La hija del agente la tenía fichada. Sabía su nombre, dónde estudiaba y cómo se hacía llamar en su perfil de Instagram. La agresora estudia en el instituto Aurora Picornell, ubicado en la calle Amer, del barrio de La Soledad, en Palma (Mallorca).

La chica volvió a abordar a la menor tres días después, el 31 de julio. Otra vez en el parque de delante de la Comandancia. En esa ocasión la víctima se encontraba con tres amigos que fueron testigos de la agresión. “¿Por qué no llamas a tu padre?”, preguntó la adolescente. “Porque no me da la gana”, respondió la hija del guardia civil, que recibió un empujón y cayó de la bicicleta, según consta en la denuncia a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

La joven, a continuación, propinó un puñetazo en el pómulo izquierdo a la menor y, en ese momento, “cinco o seis” guardias civiles que prestaban servicio por la zona acudieron a interceder en la reyerta, pero la denunciada ya se había marchado del lugar con un grupo de 16 amigas.

El parque Wifi.

El último ataque se produjo el 3 de agosto sobre las 20.10 horas. De nuevo cuando la hija del guardia civil abandonaba la Comandancia para ir al parque con amigos. La agresora se dirigió hacia ella y le dijo que quería hablar, pero la menor la evitó. Se fue a un banco de la calle Manacor, dentro del parque Wifi, y esto enfureció a la adolescente. Llamó a su grupo de 16 amigas, la mayoría de origen africano, y la persiguieron hasta que la alcanzaron.

Voy a ir a por ti

La denunciada se acercó a la niña, le preguntó qué le pasaba y le dio una bofetada en el pómulo izquierdo mientras el resto de chicas le jaleaban y gritaban para que le siguiera golpeando. Las adolescentes grabaron la agresión, entre risas y gritos, a la vez que comentaban que iban a publicar el vídeo en redes sociales. “Porque eres hija de guardia civil y te jodes. Y voy a ir a por ti”.

La hija del veterano agente intentó evitar el enfrentamiento en los tres episodios, pero la agresora la acosaba. La menor asegura en la denuncia interpuesta por su padre que se siente vigilada por el grupo de adolescentes, que le persiguen y le gritan por la calle y en mitad del parque: “Hija de Picolo, guarra, me cago en tus muertos. Me cago en todos los guardias civiles, hijos de puta”.

La Comandancia de la Guardia Civil, situada frente al parque donde se han producido los hechos.

Las agresiones y persecuciones se producen por ser hija de Guardia Civil, según indica el padre de la perjudicada, que decidió denunciar el pasado 4 de agosto, como adelantó Última Hora, porque los incidentes van en aumento y querían evitar que ocurriese algo más grave. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación de los hechos, que podrían ser constitutivos de un delito de odio. Un amigo de la víctima ya fue amenazado por el mismo grupo de adolescentes con distintas armas blancas e incluso prohibidas.

Reacciones

La Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) se ha hecho eco de la denuncia del padre de la víctima y lamenta lo sucedido a través de su perfil de Twitter. “En cualquier país del mundo dan una paliza a la hija menor de un policía por el simple hecho de serlo y ‘arde Troya’. Aquí tenemos que esconder a nuestros hijos para que no les peguen más. Vergüenza”. La asociación añade: "Nuestras hijas también son iguales. Mujer, menor, agredida por un grupo de inmigrantes. Motivo, la profesión del padre, guardia civil. Excelentísima Irene Montero, una niña está esperando su llamada en Mallorca”.

El presidente de Vox en Baleares, Jorge Campos, también ha lamentado la agresión a la hija de un guardia civil en Mallorca: “Esto que ha ocurrido es fruto del odio que la izquierda ha ido sembrando en contra de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y una muestra más de la ‘batasunización’ que está teniendo lugar en Baleares. ¿Van a condenar estos hechos los colectivos feministas, el Institut Balear de la Dona o los partidos de Gobierno?, ¿o para ellos los delitos de odio son unidireccionales y las víctimas son siempre las mismas, las que a ellos les van bien? Si no lo condenan volverán a mostrar su sectarismo”. La formación, además, exige que se refuerce la seguridad en el parque Wifi, un lugar que con el paso de los años se ha convertido en un foco de peleas, robos y botellones entre adolescentes.