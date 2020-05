'El Toro TV', la televisión al servicio de Vox: así funciona la mayor herramienta de propaganda de Abascal

Si algo quedó claro en los comienzos de la formación política de Santiago Abascal fue que su relación con la prensa no iba a ser precisamente pacífica, sino más bien todo lo contrario. Muestra de ello han sido sus listas negras de periodistas y medios de comunicación, sus vetos en ruedas de prensa y actos de índole política, o directamente sus acusaciones incendiarias a grito pelado contra periódicos, radios y televisiones en los mítines electorales.

Vox sabía que la guerra encarnizada contra los medios le daría tarde o temprano la victoria. Se trataba de una estrategia perfectamente calculada y engrasada en la que insultar al periodismo daba récord de votos. El ejemplo de su éxito estaba al otro lado del charco. El presidente estadounidense, Donald Trump, había ganado las elecciones para sorpresa de medio mundo hacía dos años, disparando hacia la prensa tradicional una y otra vez, con ayuda de las redes sociales y de un único canal que le blindó su ayuda, Fox.

Y es que al igual que el magnate americano, además de Facebook e Instagram, los de Abascal también optaron por una excepción en su estrategia audiovisual, un canal de televisión que aunque no tenía el alcance del medio americano, siempre estuvo y estará de su lado, Intereconomía. El conglomerado de medios del empresario —y amigo íntimo del líder de Vox— Julio Ariza, que hace veinte años reunió bajo el mismo paraguas a dos emisoras de radio, al periódico La Gaceta y al canal de tv con el mismo nombre del grupo y desde hace un año denominado El Toro Tv.

Desde el nacimiento de Vox en 2014, sus dirigentes han pasado muy a menudo por sus debates y tertulias, donde se compartía el discurso del que hace gala el partido de la derecha radical. Aunque por los platós de programas como El Gato al Agua, uno de los formatos estrella de la cadena, no solo pasaban los ahora líderes de la cúpula verde como Iván Espinosa de los Monteros, Rocío Monasterio o Javier Ortega-Smith. En los coloquios políticos de este programa pionero también llegaron a participar en sus inicios el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el vicepresidente Pablo Iglesias o exlíder de Ciudadanos, Albert Rivera.

Anuncio de una antigua participación de Santiago Abascal en 'El Gato al Agua'.

Atrás quedan esos tiempos, no obstante. El grupo atraviesa desde hace años dificultades económicas que le llevaron a un concurso de acreedores, en gran parte por la llegada de los duopolios a la televisión, que hicieron que canales menores como Intereconomía estuvieran abocados a su desaparición; y que motivaron en consecuencia la fuga de muchos de sus presentadores a 13tv, la televisión de la Conferencia Episcopal, y otras cadenas.

Propaganda

Pese a todo, el canal del toro resiste, aunque con evidentes cambios. Y es que si este medio de comunicación dejaba entrever antes su apoyo al partido de extrema derecha, lo que le llevó en parte hasta la cima, con 52 escaños en el Congreso de los Diputados; ahora es prácticamente propagandístico. Bastan un par de horas de visionado en la cadena para ver cómo toda la programación, por ejemplo ahora con la crisis del COVID-19, mantiene una línea exacta con lo que defiende Vox. De hecho, muchos dirigentes de este partido han sido entrevistados en los programas de esta televisión. Espacios en los que contertulios y presentadores no se escondían en defender de igual modo lo que decía Ortega-Smith o Macarena Olona. Incluso con el empleo de insultos contra sus adversarios políticos.

La diferencia de esta televisión con sus competidoras es que ni siquiera se molesta en dar ya espacio a voces discordantes. Todo es Vox, Vox y más Vox. Así es como lo analizan también algunos tertulianos que hasta hace un año acudían a los programas de El Toro TV. "A mi nunca me marcó nadie directrices. Antes había un poco más de esfuerzo en tener voces dispares, perfiles más progresistas, pero desde el auge de Vox, no he visto colaboradores que pudieran dar una versión de izquierdas, y el nivel del lenguaje también es menor", cuenta un extertuliano de la cadena a EL ESPAÑOL.

El presentador de 'El Toro Tv', Javier Esparza.

La crisis económica que atraviesa la cadena, por la que han despedido a gran parte de la plantilla, no obstante, no es un argumento que sostenga la falta de colaboradores de otras líneas políticas, pues según indica esta misma fuente, El Toro TV "no suele pagar a sus tertulianos". "Puede que a los que son más fijos se les pague algo, pero la mayoría de las colaboraciones son gratuitas, lo que sí hacían era darte facilidades de transporte, te mandaban un taxi para recogerte o llevarte a casa cuando terminabas el programa", explica este político.

En la programación televisiva, compuesta por los programas como la Redacción Abierta de la Mañana, de la Tarde o El Gato al Agua, presentado por las estrellas del canal, la periodista María Durán, el periodista, economista y director de La Gaceta, Xavier Horcajo, y el historiador, José Javier Esparza Torres, todo el contenido está dirigido hacia un mismo objetivo: la defensa política de los de Abascal y la critica rotunda contra todo aquel que no defienda lo anterior. El espacio más objetivo, si cabe, son los boletines informativos dirigidos por la periodista Alba Vidal, a medio día y durante algunos minutos de la tarde.

Audiencia

La redacción de 'El Toro Tv'.

Estos contenidos, aún así, han valido a la cadena para multiplicar su audiencia durante el mes de marzo, según publicó Dircomfidencial, por el despliegue informativo de la cadena por la crisis del COVID-19. En concreto, los espectadores han aumentado en un 95%, con respecto al mes del año anterior. Todo ello, además, teniendo en cuenta que El Toro TV solo se puede seguir a través de canales locales de TDT en Madrid, Baleares, Valencia, Murcia y Galicia o mediante plataformas de pago como Movistar o Vodafone.

En su canal de YouTube, donde suben el contenido íntegro de todos sus programas, también se han registrado un 250% más de visualizaciones en solo un mes. Y las visitas de su web han crecido un 26,8%.

Por si fuera poco evidente, la mayor prueba de que Intereconomía es Vox, es que Vox es ahora Intereconomía. Directivos, delegados y periodistas del Grupo Intereconomía, entre ellos el dueño y accionista mayoritario, Julio Ariza, han cambiado las cámaras de televisión por la estrategia política. Todos se encuentran, en definitiva, más o menos vinculados con Vox.

Ariza y Abascal, además de compartir plató en programas como El Gato al Agua en sus inicios, se conocen desde hace años y se consideran amigos. El dueño de El Toro TV entrevistó personalmente al líder político en varias ocasiones en su cadena e incluso fue una de las pocas personas que celebró la noche electoral del pasado 10 de noviembre en la sede de la formación, en la madrileña calle de Bambú, junto a los familiares y dirigentes de Vox, según publicó El Confidencial. Su relación, no obstante, no queda ahí. Ariza, además, fue en el último puesto de la lista de Vox por Barcelona en las elecciones generales del 28 de abril. Un gesto que ya dejaba más que claro la afinidad entre Intereconomía y el partido de extrema derecha.

Su mano derecha

Juanjo Aizcorbe junto a Santiago Abascal, líder de Vox. EFE

En esa misma lista, figuraba como número dos el que fuera la mano derecha de Ariza en el conglomerado mediático desde hacía años, Juanjo Aizcorbe. Esta abogado mercantil y civil, que durante años llevó distintas causas a la familia Franco, no obstante, no salió elegido en los primeros comicios. Lo que hizo que Abascal lo enviará a encabezar la lista por Pozuelo de Alarcón (Madrid) en las siguientes elecciones municipales, celebradas apenas un mes después.

Aizcorbe consiguió hacerse con cuatro concejales y se convirtió en portavoz de la formación en el Ayuntamiento. Cargo que ostentaría apenas unos meses, ya que el partido lo volvió a colocar como número dos en la lista por Barcelona a las generales, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fijó el 10 de noviembre la fecha para repetir las elecciones. El auge de Vox en los comicios, en los que dobló el número de diputados, hizo que este abogado consiguiese un escaño en la Cámara Baja.

A Aizcorbe se suma, además, Kiko Méndez Monasterio, uno de los creadores del Grupo Intereconomía, donde tuvo distintos cargos directivos (dirigió La Gaceta) y donde llegó a compartir tertulias con el propio Abascal, y que hoy es prácticamente la mano derecha del líder de Vox. Su hermana, Lourdes Méndez, que también participó en el canal y fue entrevistada por el propio Ariza, fue diputada durante 12 años por el Partido Popular hasta que decidió encabezar la lista de Vox al Congreso por Murcia, donde la formación consiguió su mejor resultado, la mayoría absoluta. Así mismo, otro de los contertulios habituales del canal, el experto en economía Vicente Montáñez, fue número tres por el Ayuntamiento de Valencia, y también consiguió el acta de concejal.

Kiko Méndez también mantiene una relación muy cercana con uno de los hijos del empresario de medios, Gabriel Ariza. De hecho, tienen una empresa, de nombre Tizona Comunicación, que asesora al partido de la derecha radical en todo lo relacionado con la comunicación, los mensajes y el discurso. Esta sociedad fue también la encargada de organizar los dos eventos más importantes y con mayor éxito del partido, Vistalegre I y Vistalegre II, en las que se congregó a 8.500 y 14.000 personas respectivamente.

El trasvase a Vox

Durante los últimos meses, Vox ha potenciado el alcance de sus mensajes mediante herramientas de pago en Facebook, Instagram y Twitter.

No obstante, no solo han sido directivos y su entorno los que ahora forman parte de un modo u otro del partido de extrema derecha. Decenas de periodistas, despedidos por la situación económica del grupo, fueron fichados posteriormente por Abascal. Entre ellos, Juan E. Pflüger, antiguo redactor jefe de la edición digital de La Gaceta y ahora, jefe de prensa de Vox. O Javier Torres y Fátima Manzano, que ahora se encargan coordinar la prensa del partido en el Congreso de los Diputados.

Así, aunque Intereconomía no goce de la misma influencia que hace años, cuando reunía en sus tertulias a los que serían poco después los políticos más importantes del país. Indudablemente ha sido y es, indirectamente, un gran culpable del éxito que ha tenido la formación de Abascal. Por ello, tal vez, siempre será su televisión, su periódico y su radio.