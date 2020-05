Alarma en Zarzuela por el escándalo del maletín de Juan Carlos: "Hay tantas minas, que no sabes”

"Son minas en el camino que nos van estallando. Cada vez que damos un paso, una nueva explota y tenemos que empezar -casi- desde el principio. Hay que volver a trabajar para demostrar que este equipo nada tiene que ver con el Emérito y este Rey, Felipe VI, menos". Esta es la comparación que hace a EL ESPAÑOL una fuente muy próxima a Zarzuela horas después de conocerse que Juan Carlos siendo Rey llevó a Suiza un maletín con 1,7 millones de euros, que le había entregado el sultán de Bahréin. Así lo declaró su gestor Arturo Fasana al fiscal jefe del cantón de Ginebra, Yves Bertossa.

Si bien la comparación con "las minas en el camino" es la versión extraoficial que ha podido saber este periódico, desde la Casa de Su Majestad el Rey ofrecen una versión más políticamente correcta sobre cómo se ha vivido esta nueva bomba en El Pardo. "No tenemos nada que comentar. Las informaciones sobre el rey don Juan Carlos ya no son asunto de la Jefatura del Estado. Tiene un abogado propio al que os remitimos. Nosotros no comentamos cuestiones judiciales que nos atañen", aseguran.

Pero lo cierto es que aunque afirmen que no tienen "nada que comentar", estas nuevas revelaciones les afectan. Y mucho. "Lo malo de esto es que además no sabemos cuántas minas más tenemos en el camino. Si tuviéramos un mapa podríamos ir desactivándolas, como hicimos con la anterior, pero no tenemos ni idea. Esta fuente de EL ESPAÑOL se refiere al comunicado de Felipe VI del pasado 16 de marzo cuando anunció que renunciaba a la herencia de su padre, después de que se conociese que el actual monarca aparecía como beneficiario de los turbios 100 millones que recibió Juan Carlos del rey de Arabia.

Felipe VI y Juan Carlos I.

"La idea de un Rey con un maletín lleno de billetes es lo más lejano a la idea con la que nosotros trabajamos y luchamos cada día", confiesa a este periódico la misma persona. "Los nuevos datos conocidos este primero de mayo provienen de una investigación que se encuentra todavía en pañales. Esto es la punta del iceberg, o eso tememos. Así que a ver cuantos miembros perdemos por cada explosión de mina", añade el mismo interlocutor.

"Es y será nuestro mayor problema"

El caso es el abierto por la Fiscalía de Ginebra sobre la fundación panameña Lucum, de la que Juan Carlos es el beneficiario. El fiscal suizo tomó declaración como investigado por un presunto delito de blanqueo de capitales al abogado y gestor financiero Arturo Fasana y le preguntó sobre el origen del dinero que el rey Emérito llevó hasta Suiza en un maletín para que el interrogado lo ingresara en la cuenta de la fundación en el banco Mirabaud. "Juan Carlos I es una persona apreciada en los países del Golfo. Volvía de Abu Dabi y vino a mi casa de Ginebra. Quería almorzar conmigo. Me dijo que había recibido 1,7 millones del sultán de Bahréin, que le había ofrecido ese dinero. Escribí un informe de visitas (trámite bancario para justificar un ingreso del cliente) y pedí al banco sí podía entregar el dinero. Me dijeron que sí", declaró tal y como ha publicado El País.

"Siempre hemos sido conscientes de que este era, es y será nuestro mayor problema. La ley de transparencia interna que el Rey Felipe VI impuso en la Casa unos meses después de la proclamación en junio de 2014 prohibía cualquier cosa de este tipo, pero hasta con un regalo mínimo de un bolígrafo. Pero claro, lo que se haya hecho antes ya no está bajo nuestro control y nos va estallando en la cara poco a poco. Y, ¿sabes lo que pasa? Que ya todo da igual, no importa que sea pasado, que no tenga nada que ver con nosotros, que ya hayamos actuado para extirparlo… eso da igual. Nos meten a todos en el mismo saco", revela una persona próxima al equipo de Felipe VI.

En estas declaraciones se refleja bien esa sensación que también arroja la encuesta publicada esta viernes por EL ESPAÑOL en la que revela que Felipe VI no llega al aprobado por primera vez en su reinado. Siendo la primera vez que los españoles suspenden la labor del monarca desde su proclamación en junio de 2014. De la encuesta de SocioMétrica se desprende que los españoles lo puntúan con un 4,8, dos décimas menos del aprobado que obtuvo el 1 de abril.

.Puntuación de los españoles a Felipe VI desde abril de 2016 hasta la actualidad. Ana Blanco

"No sabemos que será lo siguiente"

"No sabemos que será lo siguiente. Porque ya está todo en manos del abogado del Jefe. No tenemos nada más que hacer. En aquella decisión que se tomó y anuncio el 15 de marzo rompimos del todo con el pasado y dejamos claro que no tenemos nada que ver", añade la misma persona.

Al letrado al que se refiere es el fiscal Anticorrupción en excedencia, Javier Sánchez-Junco Mans, el abogado elegido por el Emérito para defenderle y dar cuanta pública de todas las informaciones que le puedan afectar. Juan Carlos I se encuentra involucrado en dos causas con fundaciones y cuentas en el extranjero en las que habría depositado capitales fuera del radar de la Hacienda española.

Por un lado, el padre de Felipe VI se habría topado con la Fiscalía e Suiza en su investigación sobre los gestores Arturo Fasana y Dante Canónica. Por otro, está en el camino abierto por la Fiscalía Anticorrupción española sobre comisiones que presuntamente se abonaron, repartieron y blanquearon a cambio de la adjudicación del contrato del AVE a la Meca a un consorcio español. En ambas diligencias hay un mismo nexo común: Corinna Larsen.

La amiga íntima del ex Jefe del Estado le contó -en las famosas cintas de Corinna reveladas por EL ESPAÑOL- a el comisario José Manuel Villarejo en junio de 2015 que el rey don Juan Carlos se habría llevado la comisión por el AVE. También afirmó que un primo del Monarca, Álvaro de Orleans, y ella misma le hacían de testaferros.

El rey emérito saluda a Corinna zu Sayn-Wittgenstein. EFE

La Audiencia Nacional abrió diligencias pero hay que recordar que cuando tuvieron lugar los hechos Juan Carlos era inviolable, por lo que se tuvieron que archivar. Pero en Suiza el fiscal Yves Bertossa ha seguido ampliando las pesquisas a la fundación de Álvaro de Orleans, abierta por Canónica y Farsana en Liechtenstein. Y fruto de esa ampliación, ha llegado a la Fundación Lucum, de la que el Emérito es beneficiario, igual que en cuarto grado Felipe VI y en quinto, sus hermanas. Se trata de una offshore de Panamá. Los documentos que se han ido filtrando indican que fue creada en 2008, engordó con 100 millones de euros de Arabia Saudí y se liquidó en 2012, tras una transferencia de 65 millones a Corinna que ella atribuye a un "regalo" Don Juan Carlos.

El goteo de revelaciones se sucede desde que en 2018 se difundieron los audios de la ex amante de don Juan Carlos y Villarejo, seguido por las revelaciones de mediados de marzo de este año por el tabloide británico The Telegraph, donde se revelaba que el actual Rey aparecía como beneficiario de los 100 millones que recibió Juan Carlos del rey de Arabia.

Tampoco es causal que la Casa del Rey se enterase en 2019 de este último dato por una carta del despacho de abogados Kobre&Kim, según explicaba el comunicado difundido por Zarzuela hace mes y medio. Es el mismo bufete que representa a Corinna ahora que amenaza con querellarse contra el padre de Felipe VI en Reino Unido.

"¿Y con este panorama que hacemos? Pues seguiremos trabajando. Con el momento tan difícil que está viviendo este país en plena pandemia del coronavirus y nos estalla esto. En realidad, es todo muy injusto, pero nos tragaremos otro sapo más : ¿qué le vamos a hacer? Pero sobre todo: ¿cuántos sapos quedan?", zanja la fuente cercana al equipo del actual Monarca.