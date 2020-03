Letizia evitó besar este año a los niños con dolencias raras por el efecto del coronavirus

"¿Cancelarlo? En ningún momento. Ni se lo ha planteado". Así de rotundo contesta a EL ESPAÑOL un trabajador de Zarzuela ante la pregunta de si la Reina Letizia se había planteado anular -por la crisis del coronavirus- el acto que ha presidido este jueves en Madrid. Letizia es la presidenta de honor de la Federación Española de Enfermedades Raras. Desde que era Princesa de Asturias ha apoyado -hasta el punto de ir a varias de las casas de estos pacientes- a estas familias que sufren por sus niños con estas dolencias tan extrañas. Este pasado jueves no se quiso perder la cita, pero algo cambió con respecto ediciones anteriores: la Reina evitó dar besos a los más pequeños por miedo al coronavirus.

La cita tuvo lugar en la sede del BBVA en el madrileño barrio de Las Tablas. Se trataba de un acto bastante multitudinario, ya que acuden muchos niños que padecen una de estas dolencias acompañados por sus familias. Tras la parte institucional llegó el momento en el que todo el mundo quiere acercarse a saludar a Letizia, pero las cosas fueron distintas a lo habitual: los besos se dejaron a un lado para dar paso a los saludos con la mano. "No te creas que a ella le ha gustado la idea. Le encanta este acto y estar con ellos", explica a este diario el mismo trabajador de La Casa.

Y matiza: "Pero no es porque le peguen a la reina el coronavirus. Es que imagínate que ella es la portadora y todavía no lo sabe y se lo pega a uno de críos. Todos ellos tienen algún tipo de dolencia: ese es un riesgo que no se puede correr". "Por lo demás el acto se ha celebrado con total normalidad", sentencia.

Palabras de la Reina en el acto oficial por el Día Mundial de las Enfermedades Raras @FEDER_ONG https://t.co/OoAUzJykR3 pic.twitter.com/taP6GFoVqA — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) March 5, 2020

Mientras tanto, en el palacio de la Zarzuela Felipe VI recibía en audiencia a la XIX Promoción del Cuerpo Superior de Gestión Castral, a la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescado y al Comité Ejecutivo de la Confederación Española de Transportes de Mercancías. En total han sido 60 personas, hombres y mujeres, a los que el Rey ha saludado estrechando su mano uno a uno y ha estado a menos de un metro hablando con ellos. "Estamos siguiendo el protocolo que nos han recomendado a todos los españoles el Ministerio de Sanidad y los Reyes, como es lógico también", añade la misma fuente.

-¿En qué consiste ese protocolo en la Casa Real?

-Las mismas medidas que ya han repetido una y otra vez en todos lados. Las que se han dado para todos los centros de trabajo de todo el país. En la zona de las oficinas hemos colgado los mismos carteles que en cualquier lugar de trabajo del país: lavarse las manos, si tienes algún síntoma quedarte en casa y comunicarlo. Lo mismo que en todos lados. Todavía no tenemos ningún caso: por lo menos en oficina y creo que en cuartel tampoco. Estamos todos bien. Pero viendo como se está desarrollando el tema tampoco sería raro que alguno lo hayamos pillado. Ten en cuenta que esto es como cualquier lugar de trabajo con mucha gente", puntualiza el trabajador de la Casa.

Los actos públicos de los reyes

Pero lo cierto es que el Palacio de la Zarzuela no es cualquier lugar. Entra y sale mucha gente de El Pardo y sus trabajadores viajan mucho. Cuando los Reyes tienen en agenda un desplazamiento hay una serie de viajes previos del personal de la Casa para prepararlo. Y no estaríamos hablando necesariamente de estancias largas y lejanas, sino que para celebrar cualquier acto fuera de Madrid con presencia de un miembro de la Familia Real tiene que haber un preparatorio previo.

Audiencia del Rey a la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescado

Normalmente este preacto lo realizan una persona de protocolo, otra de seguridad y otra de comunicación. Acuden al sitio indicado para ver la ruta, colocaciones, qué autoridades locales van a asistir y muchos de detalles más que tienen que estar listos para cuando llegue el día de la visita. "Por ahora hemos paralizado los viajes preparatorios. Vamos a esperar un poco a que la cosa se calme. No podemos arriesgarnos e insisto que no es cuestión de la Casa, sino que son las recomendaciones que el Ministerio de Sanidad ha dado a todas las empresas del país: funcionarios incluidos", explica a EL ESPAÑOL esta misma persona.

Lo que todavía no se ha decidido -ya que se hará a lo largo de la mañana de este viernes- es si se suspenden todos los actos con público en los que estén los Reyes. Hay que recordar que la Reina acude este próximo domingo a Salamanca para presidir la final de baloncesto de la Copa de la Reina, una cita deportiva que de momento se mantiene en pie con las gradas abiertas. "Habrá que decidir si hacemos sólo lo que llamamos trabajo de despacho. Pero ya te digo que por ellos no es. Tenemos que seguir las recomendaciones que sigue todo el mundo. Pero los Reyes harán lo que tengan que hacer sin miedo a nada", añade.

Ningún caso (aún) en el colegio

Otra cosa que se toman muy en serio en la Familia Real son las recomendaciones que en el Colegio Santa María de los Rosales están dando a los alumnos. Centro al que asisten cada día la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía para cursar Tercero de la ESO y Primero, respectivamente. "Los padres estamos tranquilos. Todavía no tenemos ningún caso de contagio en el colegio ni profesores ni alumnos, pero sería lógico que aparecieran. Desde el centro nos han informado del protocolo que están siguiendo con los niños de lavado de manos, poco contacto físico…", cuenta a EL ESPAÑOL una madre cuyas dos hijas estudian en el mismo centro que las de los Reyes.

"También nos han pedido que los dejemos en casa si alguno tiene cualquier tipo de síntoma como fiebre, tos o malestar… aunque sea sólo un catarro. Pero estamos muy tranquilos", finaliza esta madre.