Tragedia en Disneyland: una familia entera muere arrollada por un conductor reincidente

Una familia entera ha fallecido tras un grave accidente cuando salían del parque temático Disney, en Orlando (Florida). El conductor que provocó el accidente ya había arrollado a otros dos coches antes de que se llevara por delante la vida de los Smith. En el automóvil viajaban los padres junto a sus cuatro hijos y los abuelos de los pequeños.

En el incidente falleció Scarlett, de cinco años, su madre, su hermano y su abuela. En un primer momento, los servicios de Emergencias declararon muerto al chico, pero luego observaron que respiraba. Fue trasladado al hospital en estado crítico. A pesar de los intentos de los sanitarios por salvarle la vida, el menor acabó falleciendo en el Hospital Arnold Palmer, de Orlando. Los hechos sucedieron a primera hora de la tarde el pasado 19 de febrero, en una de las avenidas principales, cercana al parque Disney. La familia había pasado el día en las atracciones del lugar.

El brutal impacto

El conductor de la furgoneta, Lucas Dos Reis, chocó contra el coche familiar de los Smith. Este, debido a la brutalidad del impacto, volcó y cuatro de sus siete ocupantes murieron en el acto. Los familiares fallecidos fueron aquellos que ocupaban los asientos traseros de la camioneta. Todos ellos llevaban puestos el cinturón de seguridad, excepto el padre, que conducía el vehículo.

Esta no es la primera vez que Lucas participaba en un accidente de características similares. En el año 2016, chocó contra dos coches con su camioneta. Por suerte, ninguno de los pasajeros resultaron heridos. Además, la Policía señaló que el conductor se quedó en la escena del accidente y parecía "cooperativo", aunque no se le veía "afectado". Tras esto, le realizaron una extracción de sangre, aunque todavía no se ha esclarecido los hechos por los que se le acusa.