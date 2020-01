¿Aún sin pegatina ambiental en tu coche? La DGT dobla su precio para miles de conductores

Este 2020 trae muchas novedades en lo que a la DGT se refiere. Normativas, controles y exámenes de conducir son algunos de los aspectos que cambiarán en los próximos meses. Además, tampoco podemos pasar por el alto una de las modificaciones más pedidas -y que seguro que será de las más disfrutadas-: la liberalización de los peajes. Distintos tramos de las autopistas de nuestro país pasarán a ser completamente gratuitos. Pero no solo ahorraremos en gasto, si no que tendremos que hacer frente a la subida de los precios del distintivo medioambiental.

Hasta el 31 de diciembre, estas pegatinas podían adquirirse en algunas gestorías y talleres, así como en cualquier oficina de Correos. El precio era de cinco euros y tan solo había que presentar la documentación del vehículo. Ahora, a partir del 1 de enero, la adquisición de las mencionadas etiquetas están supeditadas al pago de una tasa. A pesar de que la medida ya ha sido llevada a cabo desde hace una semana, la DGT no ha especificado en cuánto se incrementará su precio. De hecho, el simulador de tasas de la sede electrónica de la Dirección General de Tráfico aún señala que el coste de la etiqueta es de cinco euros.

No obstante, y tal y como apuntan varios portales especializados en Motor, el precio de la tasa podría ser del doble; de unos 10.30 euros. Esta podría encuadrarse en la tarifa 4.5 establecida por la DGT para "otras autorizaciones otorgadas por el Organismo". Actualmente, cada vez es más obligatorio lucir esta pegatina en el vehículo. Así sucede en Madrid, donde ya no se puede aparcar en la zona SER si no se porta el distintivo. La multa por aparcar en las plazas con parquímetro sin pegatina es de 90 euros sin pérdida de puntos. Esta medida forma parte de los planes de mejora de la calidad del aire de la capital y de la ordenanza de movilidad sostenible del 5 de octubre de 2018.

Por su parte, en Barcelona, se ha prohibido la circulación de los vehículos que no tengan distintivo ambiental por las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) que ya están delimitadas. No obstante, aquellos conductores a los que no corresponda etiqueta medioambiental de la DGT podrán tramitar autorizaciones para circular por dichas zonas. El coste será de 2 euros por autorización diaria y sólo se podrán solicitar hasta un máximo de 10 días al año.