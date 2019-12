Jorge, el descuartizador de Marta Calvo, propuso una fiesta con 'coca' a tres prostitutas más

Tres prostitutas más han denunciado que Jorge Palma -el descuartizador de Marta Calvo- les propuso una 'fiesta blanca' -una fiesta donde la cocaína es la protagonista-. El número de mujeres que han descrito esta situación ya asciende a cinco trabajadoras. Según han confesado las afectadas, Jorge les insistía en colocar grandes cantidades de cocaína en sus zonas erógenas. Así lo hizo también con Marta, el pasado 7 de noviembre, en su casa de Manuel (Valencia). Tal y como explicó Jorge en su confesión, ambos consumieron droga y mantuvieron relaciones sexuales. En mitad de la noche, el hombre se encontró a Marta sin vida a su lado. Según su relato, se puso nervioso y decidió deshacerse del cuerpo repartiéndolo en diversas bolsas que tiró a distintos contenedores de las localidades aledañas.

Casi dos meses después, la Guardia Civil está registrando nuevas denuncias de mujeres que tuvieron algún contacto sexual con Jorge. El hombre ya estuvo involucrado en la muerte de una prostituta el pasado mes de abril. Jorge contrató los servicios de una mujer, quien quedó inconsciente y falleció a los pocos días debido a una reacción adversa a las drogas. Todavía los investigadores no han podido confirmar que Marta muriera en condiciones similares. Tras el registro de la casa de Manuel, se encontraron restos de piel que debido a su pequeño tamaño no se ha podido esclarecer si pertenecen a la joven camarera. Además, los agentes trabajan sin descanso para poder dar con el cuerpo de Marta y, así, poder saber qué sucedió en la madrugada del 7 de noviembre.

Jorge afirma que Marta murió mientras dormía después de consumir cocaína.

Los investigadores se centran, ahora, en el vertedero de Dos Aguas (Valencia), donde deberían haber llegado los restos de Marta si la versión de Jorge es verdadera. Allí, el pasado 17 de diciembre encontraron una manta con diversos restos de sangre. Jorge pudo haber envuelto el cadáver de Marta con esa funda de colchón. Además, en otro registro de la casa de Jorge en Manuel, los investigadores dieron con restos de ADN en uno de los desagües. Hasta ahora, los agentes no han podido confirmar que estas dos pistas estuvieran relacionadas con la valenciana.

Las dos prostitutas muertas

Jorge, en todo momento, ha defendido su inocencia afirmando que él no es "ningún monstruo asesino de mujeres". En una carta que escribió tres semanas antes de entregarse a la Guardia Civil de Carcaixent -cuando estaba huido- explicó que todo había sucedido tras ponerse nervioso. Que no quiso acabar con la vida de Marta porque "le caía bien". Durante todo el tiempo que el hombre estuvo fugado pudo construir a la perfección todas y cada una de las coartadas que ahora esgrime. A pesar de sus grandes esfuerzos para no inculparse en ninguna de las muertes que le rodean, lo cierto es que las pruebas solamente apuntan hacia él.

El primer fallecimiento en el que se vio involucrado Jorge se produjo el pasado mes de marzo. Arliene, de 32 años, tuvo un encuentro sexual con él en un piso en el distrito de Russafa, donde la joven y dos amigas ejercían la prostitución. Jorge estuvo más de una hora en la habitación junto a Arliene y salió de forma apresurada sin argumentar nada. Sus compañeras, preocupadas, encontraron a la joven sobre la cama, sufriendo convulsiones. Días más tarde, falleció en el hospital. Las cámaras de seguridad pudieron captar a Jorge entrando en el edificio y cómo salía a la carrera. Como publica Levante-EMV, en la habitación, la Policía Científica encontró restos de cocaína, así como de otras sustancias.

La mujer nunca pudo llegar a confesar qué sucedió esa noche y si Jorge la obligó a consumir cocaína. Dos meses y medio más tarde, en junio, otra mujer que ejercía la prostitución en una casa de citas de Valencia, murió de la misma manera. Lady, colombiana de 26 años, falleció debido a una aparente sobredosis de cocaína después de mantener relaciones sexuales con un cliente. Este todavía no ha sido identificado, pero se fue de la casa, ubicada en el barrio de Russafa, sin decir nada. Ahora, la Guardia Civil intentará averiguar si ese cliente era Jorge. Lady no llegó a recibir atención médica, ya que sus compañeras no se dieron cuenta.

Cuando la encontraron llevaba varias horas muerta. El equipo médico de la ambulancia del SAMU que acudió a la casa de citas solamente pudo confirmar la muerte de la joven. El caso pasó al Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, pero a un juzgado de Instrucción de Valencia distinto al que había archivado el de Arliene. Por ello, ambas no pudieron ser conectadas en un primer momento.