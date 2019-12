El programa de Emma García explica cómo se descuartiza un cuerpo con "una sierra y paciencia"

"Con una sierra manual, de estas que te venden en la ferretería, y con un poco de paciencia...". Así explicaba Leopoldo Monasterio cómo se podía descuartizar un cadáver justo antes de ser interrumpido por los tertulianos presentes en el plató. Fue el pasado sábado en el programa Viva la vida. Monasterio es el presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Forense.

¿Por qué hablaban de cómo descuartizar cuerpos en el programa de Telecinco? La respuesta tiene nombre y apellidos: Marta Calvo. Este caso ha causado una gran conmoción por la confesión —y justificación— de Jorge Palma. El presunto asesino aseguró que la mujer murió de sobredosis y él, por miedo, descuartizó y escondió su cadáver.

El descuartizador y narcotraficante colombiano se encontraba en libertad provisional cuando cometió el crimen. Había salido de prisión en 2018 tras recurrir una condena de tres años y medio de cárcel por traficar con cocaína. Los dos se conocieron por una aplicación de citas. Jorge recogió a Marta de su casa de Valencia y ambos se dirigieron hacia la vivienda que tenía en Manuel (Valencia). Allí iban a tener un encuentro sexual. Ya habían tenido uno tres semanas atrás. sin embargo, Marta no salió de allí con vida.

Esto llevó a Leopoldo Monasterio hasta el programa Viva la vida. La presentadora Emma García dio paso al forense con esta pregunta: "Da la sensación que es fácil descuartizar un cuerpo. No sé si es un arrebato, un impulso o qué perfil psicológico tienen el supuesto asesino que en este caso acaba haciendo esto, ¿qué está pasando?".

"En cuanto a la personalidad de la persona que ha perpetrado o que haya podido perpetrar este descuartizamiento, sería una frivolidad hacer un diagnóstico. En principio, puede ser una persona que tenga rasgos psicopáticos, sádicos, que esté intoxicada con alguna sustancia excitante, que se mezclen varios factores. Puede haber un psicótico también. En casos de canibalismo suelen ser casos de psicoticismo... podríamos hablar mucho. Puede ocurrir que una persona relativamente normal, que esté intoxicada y que entre en un juego en el que se consumen tóxicos o algún juego sexual o de cualquier tipo, se encuentre con un cadáver que no tenía previsto. Y que no quiera dar explicaciones por las complicaciones que aquello le puede comportar", respondió el forense.

"Me han preguntado sus compañeros si es complicado descuartizar un cadáver. Yo tengo una experiencia en el ámbito de las autopsias, además, he consultado con colegas míos que están cada día en la sala de autopsias. En realidad, con una sierra manual, de estas que te venden en la ferretería, y con un poco de paciencia...", en ese momento los tertulianos le interrumpieron. "No, no, que continúe", dice la presentadora.

Monasterio sigue sin escatimar en detalles: "Hay que hacerlo en un lavadero porque se evacúa mucha sangre. O en la bañera. En ocasiones se ha hecho con una bolsa de plástico grande, de gran contenedor de basura".

La explicación sigue con todo lujo de detalles: "La hemorragia es inmediata. De aproximadamente cinco litros de sangre que tiene una persona de tamaño estándar en un varón, en una mujer será algo menos, aproximadamente tres litros se pierden al seccionar el cadáver, con las heridas, las hemorragias de las heridas... y unos dos litros quedan empapando, impregnando las vísceras, hígado, bazo, corazón...".

Llegó un momento que la propia Emma García le pidió que parara porque estaba mareada. Para entonces, las redes ya habían estallado en críticas contra el programa, que explicó en directo un sábado por la tarde algo tan tremendamente sádico.

Sigue en viva la vida un señor explicando como descuartizar un ser humano y qué sucede cuando lo haces 😂😂😂 es pa reírse la situación — ☣️ (@miss_yo30) December 7, 2019

Le faltó comentar dónde se pueden encontrar las sierras manuales en oferta. Qué barbaridad #VivaLaVida251 — oscar (@oskareem2019) December 7, 2019

En #vivalavida251 enseñando con lujo de detalles como descuartizar un cadáver, BRAVO TELECINCO pic.twitter.com/LVgT8SFjEO — Delfina 👒👠💛 (@delfi032) December 7, 2019