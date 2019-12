Antonio Barrionuevo, el exconcejal de Vox de Roquetas de Mar detenido por maltrato psicológico

Antonio Barrionuevo, delegado de Turismo, Comercio y Playas del Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería), ha sido detenido por presunto maltrato psicológico. El hombre fue arrestado el pasado domingo, por la noche, en su domicilio. Barrionuevo fue expulsado de Vox hace apenas unas semanas por saltarse la disciplina de su propio partido. Ahora, se encuentra declarando ante el Juez de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Roquetas de Mar después de que se interpusiera una denuncia contra él.

El concejal, que sigue insistiendo en que defenderá los ideales de Vox a pesar de su expulsión, ha pasado a disposición judicial del Juzgado que está instruyendo la investigación. El político calificó a parte del partido de "fascistas, xenófobos, islamófobos y antisemitas", tal y como apunta el diario Ideal. Depende de lo que decida el Juez instructor, el caso podrá pasar a juicio rápido o se abrirán las diligencias oportunas encaminadas a una causa penal con una instrucción ordinaria.

La expulsión de Barrionuevo se produjo por las disconformidades de carácter económico que este presentó a la dirección del partido en Madrid. El político apoyó en el Pleno de Roquetas -junto a otros compañeros de filas- una subida salarial del 30% para la Corporación, así como la extensión del permiso para actividades privadas. También lo promovieron para aquellos que cobran el 100% del salario de concejal. En su momento, Vox decidió la expulsión de Antonio y otro compañero porque no se retractaron de esta decisión unilateral, tal y como apunta el citado medio.

El hombre se ha mantenido como delegado municipal de Turismo, Comercio y Playas del Ayuntamiento de Roquetas de Mar desde que este verano el partido de Abascal firmase un pacto de gobierno con el Partido Popular.

Este no se trata del primer escándalo que azota a las filas de Vox. El pasado enero se conoció que el candidato al Senado, Carlos Aurelio Caldito, fue denunciado por violencia de género. El hombre, que también fue vicepresidente de la formación de Abascal hasta mediados de 2018, reconoció que ya había avisado a su partido político. “Mi exmujer me denunció en múltiples ocasiones. En varias fui absuelto y en otras no lo logré por la sencilla razón de que había jueces y fiscales que me la tenían jurada. Tuve una orden de alejamiento de mi hija durante medio año y arresto domiciliario. Naturalmente no me dieron opción, ni siquiera a defenderme”, apuntó a Elplural el pasado mes de enero.