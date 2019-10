Cayetana, la hija de un histórico del PSOE que acabó en el narco pese a su sueldo público de 60.000 €

“Queridos amigos, hoy es un día feliz. Yo no suelo expresar mis sentimientos aquí pero mi hija Cayetana, después de muchos esfuerzos -dos años y medio estudiando más de ocho horas diarias, todos los días menos los domingos- ha aprobado las oposiciones para habilitado nacional del grupo de secretario/interventores de ayuntamientos. Ha sacado el número 24 tras superar tres exámenes duros y competir con licenciados en Derecho y Económicas de toda España. Creo que hoy me voy a emborrachar. Me siento orgulloso de ella”.

Antonio Marmolejo, histórico dirigente del PSOE de la Línea de la Concepción (Cádiz) y durante 19 años consejero de la Cámara de Cuentas andaluza a propuesta del grupo parlamentario socialista, escribió en Facebook esas cariñosas palabras hacia su hija el 7 de mayo de 2015. “La niña”, como le llama su padre, había aprobado las oposiciones y en su familia estaban felices.

Pero tres años después, Nono Marmolejo, socialista muy cercano a Luis Pizarro (miembro del ‘clan de Alcalá’ y tío materno de Alejandro Sanz) ya no debe de estar tan orgulloso de su hija. Cayetana Marmolejo, licenciada en Derecho, funcionaria de carrera y actual secretaria del Ayuntamiento de Jimena de la Frontera (Cádiz), ha acabado detenida y acusada de pertenencia a grupo criminal y de blanqueo de capitales agravado por procedencia de bienes derivados del tráfico de drogas.

Los investigadores de la Policía Nacional llevaban medio año tras ella, analizando sus cuentas, su ritmo de vida pero, sobre todo, la de su pareja, Juan De Los Reyes Muñio. Él es miembro del clan de Los Pelúos, una familia con raíces en el mundo del narcotráfico. Aunque Los Pelúos se han venido a menos durante los últimos años, varios de sus miembros siguen en activo. Otros se dedican a la venta ambulante. El apodo con el que se les conoce está relacionado con tiroteos en La Línea, robos en restaurantes donde se marchaban sin pagar y ‘vuelcos’ (hurtos) de droga a otras bandas.

Juan El Pelúo, de 48 años, tiene antecedentes policiales y mantiene procesos judiciales abiertos en casos de tráfico de drogas. El novio de Cayetana Marmolejo no tenía trabajo. Se le detuvo junto a su pareja, sus padres y dos testaferros. Sólo estos dos últimos pudieron eludir la prisión tras abonar 50.000 euros de fianza.

Ceyetana Marmolejo, secretaria municipal de Jimena de la Frontera( Cádiz), se encuentra en prisión desde finales de septiembre. E. E.

Dinero de dudoso origen

La pareja formada por Cayetana Marmolejo y Juan De los Reyes Muñio residía en la elitista urbanización Sotogrande, en San Roque (Cádiz). Ella, de 30 años, movía grandes cantidades de dinero “de dudoso origen” a través de sus cuentas, explica una fuente judicial conocedora de los detalles.

La presunta delincuente se encuentra en la prisión algecireña de Botafuegos desde finales de septiembre. La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de La Línea ha decretado el secreto de sumario del caso. A los agentes que la investigaron no les cuadraban varios detalles. Daban por válido que con su sueldo, alrededor de 60.000 euros anuales, pudiera llevar un alto tren de vida. Sin embargo, les chocaba que entre 2015 y 2018 ingresase en sus cuentas, siendo titular o cotitular de ellas, más de 230.000 euros en efectivo de forma fraccionada.

Por ese tiempo, Cayetana Marmolejo, pese a su puesto de funcionaria -antes del Consistorio de Jimena pasó por el de Manilva (Málaga)- estaba dada de alta como autónoma y gestionaba una tienda de ropa en La Línea. El negocio, El Soho de Sol, estaba situado en la calle Sol de la ciudad fronteriza con Gibraltar.

Los investigadores de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional sospechan que pudo usarse como herramienta para blanquear dinero procedente del tráfico de hachís. Fuentes conocedoras del caso explican que también se investiga si el blanqueo se realizó a través de inmuebles adquiridos por la secretaria municipal de Jimena de la Frontera.

Antonio Marmolejo, histórico dirigente del PSOE gaditano, es padre de la detenida. E. E.

A los policías también les chirriaba que Cayetana Marmolejo pudiera comprar en la ‘milla de oro’ de Marbella bolsos de Gucci y de Louis Vuitton valorados en 17.000 euros. O que se fuera a un hotel de Ibiza con su pareja al poco de aprobar la oposición y que pagara 6.000 euros por hospedarse allí. Los investigadores no descartan más detenciones en las próximas semanas. Por el momento se encuentran analizando la documentación hallada en los registros domiciliarios.

A finales de septiembre, la niña ‘bien’ de los Marmolejo dio la sorpresa en casa. El novio narco la había llevado por mal camino y ella, amante del lujo y las fiestas caras, se había dejado conducir.