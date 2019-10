Sergio, el novio de Dana, tenía guardado su contacto en el móvil como 'rumana zorra' según su expareja

Dana desapareció en Arenas (Málaga) hace más de tres meses. Su novio, Sergio, ha sido detenido acusado de ser el autor de la muerte de la joven rumana. Según apunta el auto del juez, Sergio mató a Dana con un palo -donde se han encontrado restos biológicos-. Tras esto, la envolvió en un edredón y transportó su cuerpo hasta un paraje a nueve kilómetros de la vivienda que compartían. También, el sumario cuenta con la declaración de la expareja de Sergio, una mujer con la que el joven estuvo saliendo cuando se dio un tiempo con Dana.

"La tenía guardada como 'rumana zorra", afirmó la joven en su declaración. Además, también muestra de forma clara la intención de Sergio de asesinar a la madre de su hija: "Me contó que si acababa con su vida, solo le caerían entre siete y ocho años". Tras el mes que estuvo con esta chica, Sergio volvió con Dana, pero seguía escribiendo a su ex: "Me increpaba y acosaba desde el móvil de Dana". Ahora, las investigaciones se centran en encontrar el cuerpo de la joven, tras el descubrimiento de un fémur en una zona de complicado acceso.

"Si hubiera sabido que ella le iba a denunciar, la habría matado"

Como apunta El Programa de Ana Rosa, durante un impás con Dana, Sergio comenzó una relación con otra joven. Un testimonio que ha sido clave, y que se incluye en el auto del juez. La joven afirma que la pareja cortó su relación tras una fuerte discusión. Tras esto, ella le denunció y le pusieron una medida de alejamiento. Por eso, la relación finalizó -aunque apenas fueran unos meses-. "Hablaba constantemente de ella, estaba muy enfadado. En alguna ocasión, comentó que si hubiera sabido que Dana le iba a denunciar, la habría matado", explicó la ex de Sergio en su declaración.

Dana y Sergio tuvieron una hija en común.

La joven cuenta que Sergio se jactaba de que la muerte de Dana no le supondría mucho problema y apunta a un posible móvil económico sobre el crimen. "Él decía que, con esta situación, Dana se iba a quedar con su casa, una vivienda en la que había trabajado muchos años y que ella se iba a llevar por la cara".

Sergio dejó a su nueva novia para retomar la relación con Dana. Al poco tiempo de volver con Dana, ella desapareció. Ahora, los investigadores tratan de averiguar que pasó durante ese día de junio en la vivienda que compartían en Arenas (Málaga).

El palo con sangre que acusa a Sergio

Un palo de casi un metro de largo con sangre y pelo de Dana ha sido clave para la detención de Sergio. Los agentes de la Guardia Civil lo hallaron tirado en la finca que rodea la casa en la que vivía con Sergio en la localidad de Arenas (Málaga). Es uno de los indicios más sólidos que tiene la juez para enviar a prisión a Sergio, su pareja, principal y único sospechoso de su muerte.

En el análisis de cada palmo de la vivienda, los agentes de la investigación encontraron sangre de Dana en distintas estancias, en diferentes objetos, como por ejemplo en una de las almohadas de la habitación, y también en la cocina. Esto se une a los indicios ya recabados en las primeras inspecciones. Los restos de lejía detectados también en diversas partes de la vivienda alertaron a los agentes de que Sergio podía haber tratado de borrar las pruebas presentes en la casa.