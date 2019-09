La búsqueda desesperada de Blanca se amplía al agua: rastrean el embalse de Navacerrada

Los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han ampliado hoy la investigación sobre la desaparición de Blanca Fernández Ochoa al embalse de Navacerrada. "Hay que agotar todas las posibilidades", aseguran fuentes próximas a la investigación. De este modo, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil se incorpora a la búsqueda de la laureada esquiadora, desaparecida desde el pasado día 24 de agosto.

Las lanchas del grupo especial han aparecido a lo largo de esta mañana. Es una nueva vía abierta en las indagaciones en el vasto territorio que se está registrando palmo a palmo. De todos modos, según ha podido conocer EL ESPAÑOL a través de fuentes cercanas al caso, no se está indagando en ese lugar porque se tenga la sospecha de que esté allí. Se busca también en las aguas porque creen que es importante agotar todas las vías.

Todos los indicios hallados por el momento no han resultado útiles para avanzar en la localización de la mujer. No han arrojado pistas. Los objetos encontrados por los voluntarios en los caminos hasta el momento no han servido de gran cosa. Sí que están arrojando algunas pistas los datos extraídos de su teléfono móvil, que apenas utilizaba, pero en el que se encontraron búsquedas relacionadas con casas rurales en Asturias, Ávila y Soria. Y por eso, su paradero continúa siendo un misterio.

Pantanos y embalses

Sin ir más lejos, este pasado martes se encontró un bastón. Estaba en la espesura, y fue hallado a mitad de la jornada. Era uno de esas herramientas típicamente utilizadas para hacer senderismo. Cuando los agentes se lo enseñaron a la familia, ninguno de sus miembros lo reconoció. Aquella no era una de las pertenencias de la medallista olímpica, así que se deshicieron de él.

El despliegue continúa siendo el más masivo y espectacular en cuanto a número de medios en la historia de la comunidad de Madrid. Y ahora se trasladan esas indagaciones al agua. Se rastrean también ya los pozos de la zona. Empezarán por el pantano del área recreativa de Cercedilla, también conocido como Las Dehesas. Más tarde, registrarán el embalse de Navacerrada.

Luego pasarán al de Navalmedio. Son amplias extensiones de agua, siendo esta última la más grande de todas, con 11 hectómetros cúbicos de capacidad y una superficie de 93 hectáreas.

Las zonas predilectas de Blanca

Algunas imágenes de las batidas por la montaña.

Uno de los puntos en los que se ha incidido en estos últimos días, según fuentes de la investigación, tiene que ver con los lugares predilectos de Blanca a la hora de hacer senderismo, escalada o incluso para dormir al raso. Los investigadores de Policía Nacional y de la Guardia Civil le pidieron a la familia una relación de los todos estos sitios, sus favoritos, los que solía recorrer. En la familia todos son aficionados a estos montes y sus senderos, y muchas veces se perdían juntos por estos rincones.

Entre los puntos marcados por los suyos, se encuentra el de Siete Picos, uno de los parajes preferidos de la esquiadora. Se trata de una zona a la que acuden multitud de senderistas, y que no resulta especialmente complicada a la hora de caminar por la montaña. Eso sí, tiene su cierta dificultad. Y por eso se han realizado batidas tanto en su zona norte como en la sur.

Aún así, los agentes dan por seguro que tendrán que volver a este lugar. Hay muchos cortados en la cresta de esta montaña, algunas rocas peligrosas y, por supuesto, riscos escarpados.

Las búsquedas continúan, y el goteo informativo es bastante regular, aunque siguen pasando las horas y apenas se encuentran pistas que lleven al paradero de Blanca.