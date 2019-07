14 de 15

Hay que reconocer que ha sido la lengua avispada del periodista Federico Jiménez Losantos, la más acertada en la invención de apelativos a los personajes públicos (recordemos lo de Soraya Sainz de la Guillotina o Patxi Nadie, en lugar del Francisco López Lendakary), quien ha encumbrado de cara a los anales al personaje con la invención de Campechano I, haciendo alusión a una de las características del Borbón ahora retirado que siempre ha sido su reconocida cercanía y simpatía con la gente. Eso sí, siempre a su interés y nunca de ida y vuelta. Que Juan Carlos era un “rey muy campechano” resultó finalmente tan cierto que se hizo más popular. Venía de aquello tan conocido de “la campechanía tradicional de los Borbones”. No sabemos si verídico o no, pero sí reiterado por los medios, ha sido también aquello de que “tenemos un rey que no nos lo merecemos”. Al final es el pueblo quien convierte los dichos en refranes. Y los apodos populares en apelativos históricos. Ya lo decía el clásico: vox populi, vox dei. Tendremos que esperar.