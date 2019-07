Borja, el joven condenado a dos años por matar a un ladrón, acepta los 80.000 euros de Vox

Vox ha recolectado este martes 80.000 euros con la campaña en redes sociales "Ayudemos a Borja", el joven que provocó en Málaga la muerte de un ladrón tras un forcejeo, y ha aclarado que él aceptará dicha cantidad pero asumirá la restante, hasta completar los 180.000 euros impuestos por un tribunal.



En un comunicado, la formación que lidera Santiago Abascal ha expresado "su profundo agradecimiento" por "las inmensas muestras de cariño" que la sociedad ha demostrado desde que se conoció el caso del joven condenado a dos años de prisión y una multa por la citada cantidad.



Según la sentencia, el joven propinó dos puñetazos a un ladrón, con antecedentes penales y en busca y captura, que había arrebatado el bolso a una mujer tras haberla golpeado en la cabeza repetidamente. Los golpes causaron que cayera y sufriera un traumatismo craneoencefálico con hemorragia cerebral, lo que provocó su muerte dos días más tarde.



Vox ha señalado que cerrará la campaña esta noche a petición del propio Borja que no quiere, indica, que la sociedad "se responsabilice de toda la carga económica que le ha sido impuesta".



Se congratula el partido de Abascal de que "las aportaciones económicas" hayan "desbordado cualquier previsión" y destaca que, pese a la campaña, Borja ha manifestado que desea "permanecer en el anonimato para recuperar su vida en algún momento".



En declaraciones a Efe, el abogado del joven, Alfredo Herrera, ha explicado que el dinero recaudado por Vox procede de "donaciones anónimas" y, por tanto, "no se puede devolver".



Ha dejado claro que Vox "no representa" a Borja, aunque haya decidido aceptar las donaciones y ha remarcado que el joven malagueño no quiere que se le vincule a ninguna causa política ni a ningún partido.



Sin embargo, Herrera ha reconocido que Vox "se ha movido con una rapidez tremenda", tanto con la petición de indulto como con la campaña.