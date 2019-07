Estas son las multas que te pueden caer por utilizar chanclas e ir sin camiseta cuando conduces

El verano es el momento del año cuando se producen más desplazamientos. Por tanto, la precaución al volante debe ser primordial y de vital importancia para que nuestros trayectos se desarrollen con total normalidad. Eso sí, hay que tener en cuenta distintos aspectos para que la conducción sea óptima. ¿Comer o beber al volante conlleva multa? ¿Y conducir con chanclas? ¡Te lo contamos!

Algo tan sencillo como tomar un refresco o disfrutar de un aperitivo en el coche puede suponer una distracción al volante. Por ello, según recoge el artículo 13, apartado 2 del Texto Refundido de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial "el conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía". El conductor que realice alguna de estas acciones se podrá enfrentar a una multa de 200€.

En cambio, no existe ninguna ley concreta que prohíba conducir con chanclas, descalzo o sin camiseta. Sí que nos encontramos con dos artículos del Reglamento General de Circulación (RGC) que aluden a las sanciones que se pueden imponer si esto impide el control del coche o la libertad de movimientos del conductor. "Los conductores deberán estar en todo momento en condiciones de controlar sus vehículos" según el artículo 17 del RGC. La sanción impuesta por no cumplir dicha norma, y conducir con chanclas de playa podría ser de hasta 200€, aunque no llevaría pérdida de puntos.

Con respecto a las sanciones por no llevar puesta la camiseta, el objetivo principal de la DGT es que el conductor no sufra heridas en un hipotético accidente; en este caso el artículo 18 del RGC regula la garantía de la propia seguridad del conductor y la del resto de ocupantes. En estos casos la sanción podría llegar a ser de hasta 100€.

Asimismo, fumar y lanzar colillas también puede conllevar sanción. Fumar en el vehículo además de un peligro por las distracciones que puede acarrear, puede provocar una multa de 200€ por tirar una colilla por la ventanilla y la pérdida de 4 puntos. También, utilizar el GPS y manejarlo durante un trayecto está prohibido, y no cumplirlo supone una infracción castigada con una multa de 200€ y la pérdida 3 puntos del carné.

Como publica La Información, otra acción habitual con la llegada del calor, es bajar la ventanilla y sacar el brazo, pero puedes ser sancionado por ello con hasta 100€ por no mantener la posición adecuada e, incluso, con 200€ si fuese considerada una conducción negligente.

Y si eres copiloto... ¡También tendrás que prestar especial atención a tus acciones en el coche! Supone una multa cuando el acompañante apoya los pies sobre el salpicadero, sea con zapatos o sin ellos, ya que supone una postura muy peligrosa en caso de accidente. Por ello, el acto es sancionable con hasta 100€.