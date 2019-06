El futbolista que pateó a David por un cigarro, al descubierto: sí fuma, la imagen que lo prueba

"No fumo". Jorge Cue, el único en prisión provisional por matar a patadas al ovetense David Carragal, niega tener alguna relación con el tabaco. El joven de 18 años, natural del municipio asturiano de Llanes, ha reconocido ante la magistrada que lanzó una patada a la víctima, pero que la razón no fue porque Carragal se negase a darle un cigarro, sino porque la víctima comenzó a increpar a su grupo de amigos cuando uno de los sospechosos se puso a mirar a la chica que iba con él.

Su prometedora trayectoria futbolística hace que tenga que llevar una supuesta vida sana, y por eso él refuerza que no fuma. Sin embargo, antes de hacer tales declaraciones se le olvidó borrar todo aquello que pudiese dejarle en evidencia. La prueba está en Internet, concretamente en unas imágenes que el mismo detenido subió hace tres meses donde muestra a los demás usuarios como se lía y fuma un cigarro.

David Carragal, natural de Cudillero, tenía 33 años cuando fue brutalmente agredido en las fiestas del barrio de La Florida, Oviedo, el pasado 11 de junio. Los hechos ocurrieron a las cinco de la mañana. Jorge iba acompañado de otros dos amigos, R.B y A.S, y el profesor estaba unos metros mas adelante con unas amigas. Supuestamente, los atacantes le pidieron tabaco y él les dijo que no, que no fumaba y que no les iba a dar nada. Los amigos le patearon brutalmente el cuerpo y la cabeza y Carragal terminó moribundo en el suelo con un fuerte traumatismo craneoencefálico. Los jovenes hulleron y la víctima fue ingresada de ingresada en estado crítico en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Finalmente, falleció este lunes.

La red social se llama Periscope, pero él, en uno de sus vídeos, prefiere denominarla "Porroscope". Se trata de una plataforma donde los usuarios comparten vídeos en directo con gente de todo el mundo. J.C ha hecho 48 transmisiones y ha recibido más de 1.700 visitas. En uno de los vídeos titulado "España joven!!!!", de 11 minutos de duración, aparece junto a cuatro amigos sentados en sillas alrededor de una mesa. Internautas de todo el mundo se van uniendo a la transmisión para comentar lo que hacen. Uno de ellos le pregunta "¿Qué tal?, a lo que J.C contesta: "Voy a estar mejor según me líe esto. Ahora estoy regular". Los jóvenes se pasan todo el vídeo fumando.

El vídeo prosigue y J.C muestra a cámara incontables veces el cigarro. "¡Ostras! Necesito otros dos papeles para liarme esto, tú", dice. El agresor incluso llega a invitar a uno de los internautas que se ha conectado desde Argentina a venir a visitarles. "Tienes que subir al norte de España, es lo que mola".

Jorge Cue, el único en prisión en relación por la muerte del profesor David Carragal, en un vídeo fumando.

Sin embargo, esta simpatía es una excepción, ya que en la publicación lo que mas sobresale son insultos y humillaciones a otros usuarios con frases como "Viva tu puta madre. ¡Hijo de puta!" o "Paula cinco, buena rima" e incluso vacila a uno de sus amigos diciendo "¿El qué? ¿El qué? ¿El qué tengo que hacer para que te calles?"

Homicidio doloroso

Los sospechosos se entregaron a la Policía Nacional este lunes. Reconocieron estar relacionados con el altercado en las fiestas de La Florida y la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo. Después de tomar declaración durante cinco horas, envió al Centro Penitenciario de Asturias a Jorge Cue. Fue imputado por un delito de homicidio doloroso al considerar que las lesiones sufridas por Carragal fueron intencionadas. Sus amigos quedaron en libertad con cargos. La jueza no les consideró participantes directos, pero se les investigará como presuntos autores de un delito de omisión de socorro.