La dura carta de la familia de David contra el policía que dice sonriendo que no lo mataron con violencia

La familia de David, el profesor de 33 años que falleció una semana después de haber sido víctima de una paliza en La Florida en Oviedo, se ha pronunciado después de ver el tratamiento que la muerte de su ser querido ha recibido. Tanto por autoridades, como por organismos públicos, como por medios de comunicación.

A través de una carta han criticado la versión que mantienen los tres jóvenes de entre 18 y 20 años que están acusados de la muerte del deportista de 33 años. Principalmente, argumentando que con una "patada al aire" no se acaba con la vida de un hombre.

Pero, sobre todo, han querido limpiar cualquier mancha que pudiese empañar el nombre de David, sobre quien están seguros de que no cruzó ninguna mirada con los tres jóvenes ni les increpó.

Este es el contenido íntegro de la carta de los familiares de David Carragal al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL:

Carta de los familiares de David

"Esto es una carta dirigida a las autoridades competentes en el caso de David Carragal, para las que desconozco el tratamiento exacto pero de los que presupongo su valía para la defensa y protección de los ciudadanos honrados, trabajadores y honestos que somos, por cierto, una gran mayoría en esta sociedad cada vez más falta de valores y especialmente de razón y sentido común.

He visto en las noticias a un policía esbozando media sonrisa mientras explicaba que la agresión había sido de tal violencia y ensañamiento como la gente ha concluido al ver como resultado la muerte de David.

También escuché al nuevo alcalde de Oviedo detallando que había sido sólo un desgraciado accidente entre chavales que salían de fiesta y bebían.

Por lo visto, le dieron una inocente y juguetona patada a lo que ellos denominaron "el aire" como pudieron haberle llamado "el mar" o "la tierra", después de haber ingerido las sustancias para las que seguramente ellos tendrán un nombre también.

Ahora la cabeza perfecta y sana de un hombre bueno se llama "aire".

Y después, emprendieron una desaforada carrera huyendo del resultado de la inocente patada o patadas que nunca, según ellos, tuvieron la intención de quitarle la vida a David, a nuestro David.

"A lo mejor" salieron corriendo porque hasta ellos se dieron cuenta de que "a lo mejor" no habían dado las mejores patadas de su vida, o no, pudo ser que algo más urgente requiriera su presencia, nunca lo sabremos.

El caso es que ahora estos tres chicos lo están pasando mal. Están pasando un mal rato, los pobres.

Tendremos que tener cuidado y protegerlos entre todos porque todo esto ha sido una chiquillada y a lo mejor, sólo a lo mejor, les puede quedar un trauma al saber que le han quitado la vida a otro joven sólo un poco más mayor que ellos. 'Ayyy' qué travesura. Bueno, tranquilos, que ya están diciendo que todo esto fue sin querer. ¿O eso lo dijisteis vosotros?

La próxima, en vez de al aire, procurad dar la 'patadita' a otra cosa, ¿vale? Por ejemplo, a la cámara con la que os grabáis fumando porros para colgarlo en Facebook.

Y tú, David, descansa en paz, pero "en paz" de verdad. Los que quedamos aquí sabemos que tú no cruzaste ninguna mirada, que no increpaste a nadie y que estabas y estás lleno de una luz que estos pobres desgraciados jamás verán aunque todos estos cargos públicos les eximan de este mal rato, les vendrán muchos más, no lo dudes..."