Hume y Aristóteles siembran el caos en la Selectividad: se repetirá el examen de Filosofía

Este viernes, el tercer y último día de las pruebas de acceso a la universidad en Galicia, justo cuando los alumnos estaban a punto de terminar, se ha sembrado el caos durante el examen de Filosofía.

Los hechos han ocurrido esta mañana en diferentes ciudades. Como ocurre con las demás pruebas, las preguntas estaban divididas en dos opciones a escoger: A y B. Sin embargo, en esta ocasión el planteamiento del examen no fue el correcto. Según ha informado el periódico La Voz de Galicia, ambas opciones se mezclaron. En Filosofía la opción A siempre se destina a seis temas concretos y la opción B a otros seis. No obstante, los autores Hume y Aristóteles cayeron en la opción B.

Cuando los alumnos se dieron cuenta del error nadie sabía qué hacer. En Vigo, tras media hora de incertidumbre dentro de la sala, los jóvenes fueron informados de que la prueba final se pospondría. Todos pensaban que cuando el reloj marcase las 14:30 serían libres, pero tendrán que esperar a ha

Ni Dalí ni Friedrich

A la izquierda, la obra original de Friedrich, a la derecha, la imagen que se ha utilizado en la Selectividad gallega.

Algo parecido ha ocurrido en el examen de Fundamentos del Arte II. La mala calidad de las imágenes han hecho que algunos alumnos no hayan podido reconocer la obra. En esta pregunta, que puede costar hasta 7 puntos, el cuadro del pintor alemán, Caspar David Friedrich, titulada Monk by the sea, es totalmente diferente a la original. Lo mismo ha sucedido con la obra de Dalí titulada En la orilla del mar. Este hecho ha causado el mismo revuelo en Twitter, donde algún alumno ha denunciado los hechos.