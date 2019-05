Una madre madrileña graba a su bebé de 11 meses fumando y lo sube a Instagram

Una madre madrileña ha desatado la polémica al subir a su cuenta de Instagram un vídeo en el que le da de fumar a su hijo de apenas 11 meses. En el fragmento se advierte claramente cómo la madre le coloca entre los labios un cigarrillo empezado y humeante a su pequeño.

El pequeño arroja el cigarrillo al suelo y luego su madre se lo coloca una vez más en la boca. Las reacciones en contra de esta actitud por parte de la madre han hecho que la mujer no tardase en reaccionar, emitiendo un mensaje de respuesta para tratar de justificar o explicar lo ocurrido.

La mujer se justifica diciendo que el pequeño siempre que ve un cigarrillo se tira sobre él. Que si ve a su padre fumando señala el cigarrillo. Entonces, la mujer tomó la decisión de dárselo para ver si le cogía asco. Ella lo explica del siguiente modo.

La carta íntegra

Mensaje de disculpas de la madre a través de las redes sociales. Instagram

"Hola, soy la mamá de XXXX. Antes que nada, quiero pedir perdón por subir un vídeo de mi bebé con un cigarro en la boca. No tiene ninguna gracia y estoy muy arrepentida.

Mi hijo siempre echa la mano al tabaco, si ve al padre fumando quiere el cigarro como si fuera comida. Creí que poniéndoselo en la boca le cogería asco, (Ejemplo), como la madre que echa pimienta al chupete para que el niño le coja asco. Me equivoqué, y estoy súper arrepentida y asustada por todo lo que se está liando.

Soy una madre que da la vida por su hijo y no quiero que se me juzgue por un error que he cometido. Lo siento de corazón. Un saludo y espero que me perdonen".