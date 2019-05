La plantación de 'maría' de Jacob y Rocío, candidatos de Podemos en Laredo: detenidos con varios sacos

La Guardia Civil de Cantabria ha detenido a la número dos de Podemos al Ayuntamiento de Laredo (Cantabria) Rocío Pérez Trueba, de 36 años, y al número ocho de la lista, Jacob san Emeterio, por tener en su vivienda de la localidad de Ampero una instalación perfectamente acondicionada para el cultivo de 500 plantas de marihuana. Además, han sido requisados más de dos kilos de marihuana seca.

Ambos figuraban en las listas autonómicas del partido, en los puestos 21 y 27. Según ha comunicado la formación morada, tanto Rocío Pérez Trueba como Jacob San Emeterio renunciarán próximamente a sus cargos "para no enturbiar la buena imagen del partido".

Ambos aspiraban a tener representación en el municipio de Laredo, en el que actualmente tiene la Alcaldía el PSOE.

La investigación comenzó el pasado mes de enero tras recibirse numerosa información sobre la extraña conducta de estas dos personas, que frecuentaban una vivienda de una urbanización de Ampuero.

Una vez se puso en marcha un operativo de vigilancia y seguimiento se consiguieron indicios que hicieron sospechar del cultivo de marihuana en su interior.

Finalmente, ayer por la mañana se procedió a la detención de los dos sospechosos como presuntos autores de un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico.

En el registro del chalet se encontraron dos sacos con más de 2 kilos de marihuana seca, junto con una compleja instalación para soportar el cultivo de 500 plantas de marihuana. Así mismo, se pudo acreditar un enganche ilegal de luz a la red eléctrica para alimentar la instalación.

Jacob declaró ser respetuoso con las normas

La candidata publicó en la propia web del partido el pasado 4 de abril de 2015 que entendía las problemáticas de los ciudadanos de su comunidad, ya que eran las mismas las suyas.

"Gracias a mis hijos, me he dado cuenta que ellos son el futuro, considero que dejándolo en manos de los políticos actuales ese futuro es muy incierto, por eso, creo que ha llegado el momento de que nuestra comunidad luche por este cambio tan necesario y, por todo ello, me ofrezco a los ciudadanos de mi comunidad, pues entiendo sus problemáticas, porque son las mismas que las mías".

Información publicada en la web de Podemos Cantabria

Por su parte, el número 8 del partido expresaba en la web que cree en la honestidad, en la transparencia y en ser respetuoso con las normas.

"Han sido varios de los compañeras/os, antiguos y nuevos, los que me han dado un empujón para que presente esta candidatura a un órgano en el que considero muy útil e importante, Creo en el respeto mutuo, y me presento al Consejo Ciudadano porque creo en la honestidad, en la transparencia y en ser respetuoso con las normas. Confío en que abramos una nueva etapa en la que seamos fieles al espíritu fundador de Podemos y no a intereses particulares o luchas de poder. Espero que desde el Consejo Ciudadano podamos hacer una labor constructiva en ese sentido. En todo caso mi actuación siempre se conducirá por el respeto y humildad, creo que es aquí donde ahora soy más útil para conseguir que EL CAMBIO siga avanzando."