El 'impuestazo' al diésel resucita: dos euros más por cada depósito, la decisión de Sánchez

Del fuerte aumento de la presión fiscal que el Gobierno de Pedro Sánchez ha prometido a Bruselas, la que sin duda afectará de forma más directa al bolsillo de un mayor número de ciudadanos es la subida de los impuestos al diésel. Aunque las ventas se han desplomado en los últimos meses por la incertidumbre sobre la futura fiscalidad, casi el 57% de los turismos que circulan en España funcionan con gasóleo, aproximadamente 13,3 millones de vehículos, según los últimos datos de la Dirección General de Tráfico de 2017.

¿CUÁNTO SUBE EXACTAMENTE EL DIÉSEL?

Sánchez anuncia a la Comisión Europea un incremento de la tributación del gasóleo de 38 euros por cada mil litros. Es decir, un total de 3,8 céntimos por litro. Calcula que obtendrá unos ingresos adicionales de 670 millones de euros. Resucita la misma subida que ya estaba prevista en el borrador de Presupuestos para 2019 pactado con Podemos y que tumbó el anterior Congreso. El Gobierno socialista sostiene que la medida "no persigue un fin recaudatorio per se, sino que busca proteger el medioambiente, a través de una correcta internalización de externalidades negativas".

¿CUÁNTO SE ENCARECERÁ LLENAR EL DEPÓSITO?

Con una subida de 3,8 céntimos por litro, llenar el depósito de turismos utilitarios como el Seat Ibiza o el Volkswagen Polo (40 litros) se encarecerá 1,52 euros. Para coches compactos como el Citroën C4, el Seat León, el Dacia Sandero o el Volkswagen Golf (50 litros), la subida alcanza los dos euros. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado que el impuesto al diésel supondrá un coste adicional de 3,3 euros al mes para el consumidor medio, es decir, aquel que realiza unos 15.000 kilómetros al año. Eso sí, los que hagan un uso más intensivo del coche acabarán pagando mucho más.

¿QUIÉN SE SALVA DEL DIESELAZO?

De la subida del impuesto al diésel quedan excluidos los profesionales que usan el transporte como medio de trabajo, como los transportistas o los agricultores. "La tributación que recae sobre el gasóleo de uso profesional y el gasóleo bonificado no sufrirá variación alguna", confirma el Gobierno socialista en el documento remitido a Bruselas. El objetivo es "otorgar a sus usuarios un mayor tiempo para que se puedan adaptar en el desempeño de su actividad económica al uso de otros productos menos contaminantes y que, por añadidura, durante dicha adaptación su competitividad no se vea mermada". Es decir, Sánchez parece sugerir que la exención de la que se benefician los transportistas será únicamente temporal, aunque no pone fecha de caducidad.

¿HABRÁ MÁS SUBIDAS DEL GASÓLEO?

Todo apunta a que sí. El Gobierno de Sánchez le asegura a Bruselas que "pretende iniciar la senda para equiparar progresivamente la fiscalidad del combustible diésel y de la gasolina, en línea con las recomendaciones internacionales". En la actualidad, al litro de gasolina se le aplica un impuesto de 40,07 céntimos por litro, mientras que el del gasóleo es de 30,7 céntimos. Con la subida anunciada, que se aplicará a partir de 2020, el impuesto al diésel pasará a 34,5 céntimos por litro, todavía lejos de la equiparación. Así que cabe esperar en los próximos años nuevas subidas por valor de 6,2 céntimos por litro, el doble que la actual.