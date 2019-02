El indignante vídeo con insultos a su amigo muerto en el accidente de Tenerife: "Que le den"

El pasado 3 de febrero el joven Cristian Rodríguez iba en el coche que tuvo un accidente en la carretera TF-13 de Tenerife que une Tejina y Bajamar. Tras un adelantamiento desafortunado, el coche en el que iba el joven colisionó frontalmente con otro vehículo y todo se saldó con cuatro heridos y la muerte de un amigo suyo, el conductor.

Lejos de estar afectado, Rodríguez ha compartido esta semana un vídeo de absoluto mal gusto en la red social Instagram. En él, farda del dinero que va a recibir gracias a las indemnizaciones por el accidente y asegura que le “suda la polla” que su amigo esté muerto, iniciando una serie de descalificativos contra el fallecido. Éste es el vídeo:

El herido de un accidente habla sobre otro amigo fallecido en Tenerife

“Mi colega me suda la polla si está muerto ¿Vale? Me alegro de lo que he hecho yo… el que se mató pues que se joda, hermano”, asegura Rodríguez desde el hospital, con la cara hinchada, vendas tapando las suturas y todavía con la bata de ingresado. “Nadie le dijo que adelantara la curva esa de mierda. Ni respeto ni hostias, está muerto porque quiso”, añade en el vídeo al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

“Al muerto que le den por culo. El muerto, muerto está y ni siente ni padece. Yo le dije ‘no adelantes, no adelantes’ y adelantó”, asegura en la grabación. De repente, interrumpe los descalificativos con un “ey, tengo hambre, loco”, y coge el móvil y se va a la habitación donde se queja por el desayuno y sigue con la traca.

Antes de empezar con sus comentarios sobre su amigo que falleció, Rodríguez estaba presumiendo de las ayudas económicas que iba a recibir por el accidente. “Los 1000 y pico euros de la indemnización más los 400 y pico que me paguen… pues a vivir del cuento, hermano”, dice. “Con eso, me saco un trabajo de tres horas y a gusto. De aquí voy a sacar pasta, hermano”, añade.

Fue mientras presumía de las indemnizaciones cuando un seguidor que tiene en la red social le afeó su conducta. “Deberías cortarte un poco en subir fotos en el hospital y demás, que uno de tus colegas está muerto y otro en coma”, comentó el seguidor y desató todo lo posterior.

En un vídeo emitido en directo de Instagram se pueden ver al momento los comentarios que dejan las personas. Mientras Rodríguez lo hacía, muchos más criticaron la conducta que estaba mostrando y él respondía de nuevo con chulería.

“Si no estás ahí te callas la puta boca, ¿vale? A ver quién tiene las pelotas de decirme algo en la calle. Tengo las costillas rotas pero reparto hostias como panes, así te lo digo”, dice. “Panda de maricones… se ponen a hablar… a ver si les veo a la cara qué me van a decir”, añade.