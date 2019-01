Habitaciones picadero a 10 euros la hora en casas con la familia dentro

¿Quién nunca ha buscado un lugar íntimo para pasar un buen rato con alguien especial? (o no tan especial). En la mayoría de los casos, la mejor opción suele ser una casa o un hotel, pero a los no tan afortunados les toca comerse un poco más la cabeza. Un coche, un parque o incluso una sala de cine forman parte del ' top 5' de los 'lugares íntimos para hacer el amor' que la página web Mis picaderos ha recopilado en un mapa de España. Sin embargo, las palabras 'sitio público' e 'intimidad' no suelen estar muy relacionadas. Ante la necesidad de muchos 'tortolitos' y aprovechando el boom de los Airbnb, numerosos españoles han transformado cuartos de sus propias casas en picaderos donde su familia se encuentra en la habitación de al lado. Por 10 euros la hora pueden tener una 'sexcondite' no muy lujoso con sabanas limpias y, en algunos casos, una recopilación de DVD’s no aptos para todos los públicos.

La página web Milanuncios ofrece numerosos picaderos para alquilar durante una hora.

Dos periodistas de EL ESPAÑOL se han hecho pasar por una de esas parejas interesadas en disfrutar durante 60 minutos uno de esos ‘picaderos’. Eso sí, solo por motivos laborales.

Habitaciones picadero por 10 euros la hora

Pero llegar hasta allí no ha sido tarea fácil. Si uno busca en Google ‘habitación por horas’ lo primero que le saldrán son numerosos hoteles chic en el centro de la ciudad que ponen a disposición de sus clientes algunos de sus cuartos normalmente por un mínimo de tres horas. La estadía suele rondar los 40 euros, precio que hay que abonar en la recepción del alojamiento bajo los ojos de muchos curiosos.

En muchas ocasiones, los más asiduos a este tipo de ofertas lo que les interesa es justamente lo contrario. Es decir, que nadie les vea. ¿Y qué ocurre si el interesado solamente necesita el cuarto durante una hora? Probablemente, para muchos ‘ansiosos por exprimir su amor’ todo esto les parecerán demasiados impedimentos. O, quien sabe, quizás lo único que quieran sea echarse una buena siesta…

Sábanas limpias

La curiosidad me llevó a la página web de 'Milanuncios' para buscar una habitación y… ¡Bingo! Un sinfín de 'generosos' internautas ofrecían alguno de sus cuartos por un mínimo de 10 euros la hora.

Todos ofrecen lo mismo: habitación muy limpia, íntimas y acogedoras. No hay ni uno que no insista en la limpieza de sus sábanas. Algunos incluso alquilan su casa entera por 25 euros. “Solo durante el día”, me dice una mujer en una conversación telefónica. Tras numerosas preguntas prefiere no hablar más. Lo mismo ocurre con un hombre con acento italiano que ofrece un estudio en plena Gran Vía madrileña. “No sé por qué haces tantas preguntas”, responde de una manera directa. Y tras una hora, doy con el inquilino perfecto.

Los dueños de la casa esperan en el salón a que los clientes se 'diviertan' durante una hora.

J.C entre semana vive solo en un barrio madrileño cercano a la M-30. Tiene dos habitaciones que de lunes a viernes lo único que se llenan es de polvo. Aunque por su simpatía y su gracia costaría pensar que es un hombre solitario, solo recibe visitas determinados fines de semana por parte de algún familiar. Hace tres años su situación económica empezó a tambalearse. Probablemente, la crisis que dejó a España desolada llamó a su puerta. Todos conocemos formas de ganar dinero. Muchos prefieren la vía rápida y fácil, y a él la que más le convenció fue la que no le suponía levantarse del sofá.

“Aunque haga el salto del tigre no se va a escuchar nada”

En una llamada telefónica el dueño me ofrece un servicio con “absoluta discreción” en su propia casa y añade que “no es como un hotel donde se puede encontrar con personas que no quiere encontrarse”. ¿No se oirá todo?, le pregunto. “Aunque haga el salto del tigre no se va a escuchar nada”, responde. Suena convincente. Parece que J.C es un buen hombre de negocios. ¿El precio? 10 euros por persona. Solamente tiene un requisito: una recarga de cinco euros a su número de teléfono. Ni Bizum ni Paypal. O eso o nada. Bajé pitando a la primera tienda de alimentación que me encontré y un empleado hizo la recarga.

A las 16:15 del día siguiente estábamos llamando al telefonillo de un edificio en un barrio obrero de Madrid. Un compañero y yo nos estábamos haciendo pasar por una pareja en una casa de un completo desconocido. ¿Nos estaríamos metiendo en la boca del lobo? ‘¿Lo sabrán sus vecinos?’, me pregunté.

Luces de colores, películas porno y un cartel que pone 'Love' adorna una de las habitaciones.

Poco duró la adrenalina. El dueño nos abrió con una sonrisa de oreja a oreja y nos hizo un tour por su casa. Se trataba de una habitación con una cama de matrimonio cubierta por unas sábanas que parecían sacadas de 'Cuéntame'. Había un paquete de kleenex sobre una mesa, un cenicero junto a la cama y tres cuadros con flores colgaban de una pared blanca .Tras cerrar la puerta, nos dijo que estaría esperándonos en el salón viendo la televisión. “No abriré la puerta hasta que ustedes no la abran. Tranquilos, aquí no hay nadie. Sólo ustedes dos”, insistió, y antes de darnos nuestro momento de intimidad me pidió que le abonase los 15 euros que faltaban.

Mucho ruido no íbamos a hacer, por lo que tuvimos que poner un poco de música para no levantar sospechas. 40 minutos después ya estábamos despidiéndonos del hombre. No podía irme sin preguntarle si no le incomodaba tener este tipo de visitas. Me confesó que no venían solo parejas. “El otro día vino un camionero a pasar la noche”, contó. J.C es todo un anfitrión.

Los dueños de las casas viven allí y duermen junto a las habitaciones que alquilan por horas.

La habitación del placer

La próxima parada prometía bastante. En la página web la ofrecían como la 'habitación del placer'. Un nombre que poco tenía que ver con echarse la siesta. El anuncio concluía diciendo: "No hay portero físico. No hay que dar explicaciones". Antes de hacer la reserva me puse en contacto con la dueña que me preguntó “¿Cuántos vais a ser? ¿Dos, tres, cuatro?”. Parece que no eramos sus primeros clientes… La curiosidad me llevó a preguntar si vivía con alguien más y, efectivamente, vivía con su familia.

Se trataba de un adosado ubicado en un barrio residencial no muy lejos del centro. Tras cruzar el umbral de una pared blanca de la que colgaba una bandera del Real Madrid, nos invitó a que entrásemos. Un conejo y un perro también nos dieron la bienvenida. La mujer no se andó con rodeos y nos llevó directamente a la habitación que estaba en la planta de arriba. Ella también estaría esperándonos en el salón viendo la televisión. Antes de bajar junto a sus animales, se aseguró de que no se iba sin sus 15 euros.

Se paga en efectivo y los ofertantes aseguran 'discreción absoluta'

De la manilla de la puerta colgaba un cartel que decía ‘zona de pasión’, una recopilación de los DVD más picantes estaban apoyados junto a un televisor y un equipo de música reproducía canciones de reggateon. Para darle más sensualidad al ambiente, una especie de bola de discoteca con luces de colores iluminaba la sala, y sobre él, un cartel que decía ‘Love’. 35 minutos duramos entre las cuatro paredes.

Tras despedirnos de la amable mujer, salimos a la calle. Ella llevaba más de cinco años en este negocio. Probablemente, la precariedad laboral le haya obligado a renegar de parte de su intimidad para ganar unos eurillos mientras unos desconocidos disfrutan en la habitación de al lado. Hacía mucho frío y el sol se estaba escondiendo en Madrid. Cruzamos frente a muchas casas las cuales, quien sabe, quizás también hayan apostado por transformar uno de sus cuartos en una 'habitación del placer'.