Andy y Lucas responden a la madre Gabriel: "Somos ya populares, no nos aprovechamos de la causa"

"No voy a decir ni el nombre ya, no sea que se nos ponga a caldo. No se preocupe, que ya no sacamos más la foto de su hijo". Andy y Lucas, el famoso dúo musical, han respondido al comunicado emitido por la familia del pequeño Gabriel Cruz, asesinado en Almería el pasado mes de enero por Ana Julia Quezada, su madrastra. Esta mañana saltó la polémica después de que la madre del pequeño firmase una misiva en la que mostraba su desacuerdo al hecho de en uno de sus últimos conciertos exhibieron en el escenario una camiseta con el rostro del pequeño Gabriel. La camiseta incluía el mensaje "Justicia ya". "Sentimos este acto como una invasión hacia nosotros". El texto viene encabezado con la frase: "¿Alguien podría explicarnos quién les ha dado permiso para subir la imagen de nuestro hijo a su escenario?".

"Somos populares desde hace 16 años, no nos aprovechamos de la causa, somos una voz para que la causa no muera", asegura Lucas González, uno de los integrantes del famoso dúo. González ha emitido su contestación tan solo unas horas después de la familia de Gabriel difundiese la carta. El cantante y guitarrista gaditano lo ha hecho a través de su canal de Twitter.

"Este país se está volviendo totalmente loco. Ahora, después pedimos firmas, nos echamos fotos con políticos... Le pido disculpas a la madre si le ha molestado. Pero me parece increíble, señora. Me parece increíble".

"Solo queríamos ayudar"

La madre del pequeño criticó la decisión del grupo de exhibir la camiseta en el concierto. Para Patricia Ramírez, la decisión podría haber sido consultada. "Creo que lo que hubiese procedido en este caso, es cuanto menos informarnos y darnos la posibilidad de decidir si estamos de acuerdo con este tipo de iniciativas, que no han sido impulsadas por nosotros. No sé si me amparan las leyes al respecto, pues no las conozco lo suficiente. Pero si me ampara el sentido común cuando les pido que traten a mi hijo como si fuese el suyo".

El dúo no ha tardado en contestar, pidiendo disculpas pero aludiendo a las buenas intenciones que tenían para exhibir la camiseta con el rostro del pequeño. "Que usted... No sé, yo lo que quería era ayudar. Tanto Andy como yo. Y lo hacemos de una forma tan bonita en el concierto para que esos hijos de puta, asesinan a niños, no se salgan con la suya. ¡Hijos de puta!".

El cantante proseguía así su disertación: "Me parece increíble. Que sepa que yo también soy padre. Y a mí, si a mi hijo le pasara al suyo, que dios quiera que no le pase, que todos los grupos de España saquen una camiseta y saquen una imagen de mi hijo Para que se enteren ya de que hay que hacer justicia ya. Y no es un eslogan político, lo dice Lucas González.".

Para finalizar, Lucas González, con un tono algo encendido, alzando el dedo, remarcó de nuevo su enfado con la madre del pequeño. "Estoy muy enfadado. Qué vergüenza, macho, qué vergüenza. No se preocupe, ya no sacamos más la foto de su hijo. Ahora, después no nos pidan firmas a los ciudadanos. Un beso muy grande y a ver de una vez por todas todos nos centramos".