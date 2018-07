Juan Carlos recibió con la Reina en la Zarzuela a Sol Bacharach mientras era su 'novia', según Corinna

Corinna zu Sayn-Wittgenstein desvela en las cintas grabadas durante la conversación que mantuvo con el ex comisario José Villarejo y el empresario Juan Villalonga la identidad de una nueva amante de Juan Carlos I.

Se trata de Sol Bacharach, viuda del eminente catedrático y político valenciano Manuel Broseta, que murió asesinado por la banda terrorista ETA en 1992.

Bacharach, según afirma Corinna en la cinta, habría mantenido una relación de tres años con el entonces Rey, justo antes de que éste enfermara de cáncer. “A finales de 2009, ya estaba enfermo. Se supo en 2010. Durante estos tres años tuvo una relación (con Bacharach). Al fallecer mi padre en 2009 de cáncer, el Rey me dijo: 'Oye, he tenido una pareja durante tres años…'. Eso es una bomba. Su nombre es Sol Bacharach”.

Corinna, es más explícita aún y señala que durante el affaire con la valenciana, ésta visitó el Palacio de la Zarzuela. Lo hizo como miembro de la Junta Directiva de la asociación United World Colleage, encuentros que quedaron plasmados en las fotografías oficiales de Palacio, en las que aparece con los reyes, Sofía y Juan Carlos. “Tiene varios centros de desintoxicación porque ha sido alcohólica. Tiene una asociación internacional, United World College, a través de la cual ha visitado Zarzuela en varias ocasiones. Tiene fotos con el Rey y la Reina”, afirma Corinna en el audio.

Bacharach, que fue profesora de Derecho Mercantil en la Universidad de Valencia, se sumergió en el mundo de las adicciones a los psicofármacos y al alcohol, razón por la cual estuvo ingresada en el Centro Terapeútico del Vallés. “Un perfeccionismo mal entendido, la presión que sentía y el no querer/poder exteriorizar nada, me hacía sentirme fatal”, reconoció la empresaria en el encuentro celebrado en el hotel Cartlton de Bilbao, organizado por la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales Liberales, Mujer Siglo XXI en el año 2014.

Una vez rehabilitada y tras solicitar una excedencia en su carrera académica, la valenciana, fundó el centro terapéutico Marenostrum en La Garriaga (Barcelona), donde trabaja para que la sociedad entienda que las adicciones son una enfermedad.

Una relación de idas y venidas

En 2009 el padre de Corinna falleció de un cáncer, tal y como ella misma explica. Ese mismo año al Rey Emérito se le detectó un tumor benigno en el pulmón, del que fue operado con éxito en 2010. En este periodo ambos amantes se distanciaron aunque Corinna continuó al lado del monarca hasta 2013, para “apoyarle” en su proceso médico.

“En 2010 -señala la alemana-pensaba que iba a morir de cáncer. Hemos dejado ya por separado todas las cosas, yo en mi cuarto y él en su cuarto. Y me quedé con él para ayudarle a superar sus problemas de salud”. Sin embargo, tan sólo dos años más tarde de la operación oncológica, el Rey Emérito sufrió un accidente: Se fracturó una cadera mientras se encontraba cazando elefantes en Botsuana. “Después, en 2012, me pidió que me quedara a su lado para motivarle a superar su crisis. Todo lo que me han pedido, lo he hecho”, asegura Corinna.

No obstante, la relación de amor entre Corinna y el monarca ya no era la misma, como se desprende de las grabaciones. El cáncer, supuso un punto de inflexión.

-Villalonga: "Ella pudo estar con el Rey cuando el Rey tenía opciones. Pero el Rey quería estar con ella y con otras más. Y cuando el Rey no tuvo ninguna opción, ¡Ninguna! O sea, no le funcionaba, no podía ni andar, entonces es cuando se enamora de ella. No me toques los cojones, hombre. Vamos a escribir un libro de eso".

-Corinna: "Yo he sido la última…"

-Villalonga: "¡Qué romántico!"

-Corinna: "No, eso no ha sido romántico. En 2012-2013 cuando no tenía otra opción".

-Villalonga: "Claro, cuando ya no te funciona esto, le dices a tu mujer: Oye, mira, soy totalmente leal, ya soy fiel completamente".

-Corinna: "Sí, ha sido así. Claro, el romanticismo se fue ya en 2009-2010. Porque a mí me ha dolido muchísimo, yo el sufrimiento lo he tenido en 2009-2010, pero él lo tuvo mucho más tarde... "