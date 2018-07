Eugenio, el más rápido de España en poner preservativos: 11 en un minuto

Once en un minuto. No son chupitos ingeridos, cubos de rubik resueltos o perritos calientes devorados; son preservativos colocados en sus correspondientes miembros -de plástico-. Y el campeón de España, el hombre que mejor se maneja con este tipo de profilácticos, se llama Eugenio Marinetto, un chico "graciosísimo" de Granada. "¡Qué ilusión me hace!", exclamaba este jueves al levantar el cheque de 1.000 euros que le proclamaba vencedor.

¿Pero cómo se corona al hombre -o mujer- más rápido del país en abrir, colocar y desenrollar preservativos? La competición, organizada por la marca Control y bajo el nombre de Campeonato de Destreza y Rapidez en Poner Preservativos, va ya por su cuarta edición. Es un evento convertido en una "tradición" más, como la Carrera de Tacones, en la agenda de las Fiestas del Orgullo LGTBI+ que se celebran en Madrid hasta este domingo.

En el concurso han participado más de medio centenar de personas con una proporción bastante igualada entre hombres y mujeres, según explican desde la empresa organizadora: "El perfil del concursante es gente muy joven y de ambos sexos por igual". El objetivo está claro: colocar el mayor número de preservativos sobre los cuatro dildos de colorines que se levantan en la mesa. La competición es individual pero se disputa en duelos de a dos y cada participante tiene 60 segundos. Los envases de los preservativos no se pueden abrir con la boca, hay que colocarlos del derecho y desenrollarlos del todo para que el resultado sea válido.

En la edición de este año, Eugenio empató en la primera ronda con otros dos hombres. Los tres fueron capaces de colocar nueve preservativos sobre los consoladores. En el desempate, el granadino, "entregadísimo a la causa", demostró una agilidad especial para esta misión y alcanzó la cifra de 11 profilácticos en un minuto -los mismos que en la edición del año anterior-, casi uno cada cinco segundos.

Control organiza esta competición para concienciar, especialmente a los jóvenes, de lo importante que es utilizar protección al mantener relaciones sexuales. Según el último barómetro realizado por la marca, el 28,8% de los jóvenes no utilizan preservativos de forma habitual. El año anterior el porcentaje era algo inferior, del 26%.

El objetivo del Campeonato de Destreza y Rapidez en Poner Preservativos, más allá de pasar una jornada divertida, es de demostrar que, en los escasos 5 segundos que se tarda en colocar uno correctamente, se puede lograr la máxima seguridad frente a las infecciones de transmisión sexual (ITS) o el VIH, así como prevenir embarazos no deseados.