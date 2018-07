Temor a que TVE, controlada por Podemos, suprima la misa de los domingos como pidió en el Congreso

“Nos da vida porque eso es la fe”. Por ningún motivo Trinidad Laredo se pierde la eucaristía de La 2, según cuenta a EL ESPAÑOL. Una amenaza se cierne sobre la misa de los domingos, que TVE televisa a través del programa El día del Señor. Se espera una revolución en RTVE, controlada por Podemos. Este partido ha manifestado en varias ocasiones su disconformidad con la emisión de actos religiosos en la televisión pública.

¿Estamos ante el fin de la famosa misa de La 2? Cristina Fallarás, una de las nuevas consejeras propuestas por la formación morada, ha manifestado ante este periódico que siente “repugnancia” hacia las misas “en general”. La periodista, que también ha calificado de “farsa” el Estado aconfesional de España, se ha negado a opinar sobre sus planes con respecto al programa de TVE “hasta que sea consejera”.

Estas no son las primeras declaraciones polémicas de Fallarás contra la religión. “Yo no soy virgen. Tú no eres virgen. (...) En cambio, millones de españoles veneran a una virgen. (...) Y tú y yo lo pagamos”, sentenció la periodista en un videoblog para el periódico La Marea publicado el 11 de enero de este año. Asegura sin tapujos a EL ESPAÑOL que “nunca” se arrepentirá de estas palabras.

Unidos-Podemos ya presentó en marzo de 2017 una proposición no de ley para “la supresión de las emisiones de misas” en RTVE y así conseguir una televisión pública “neutral” desde el punto de vista religioso. Desde el partido creen que esta institución debe representar a toda la ciudadanía “sin favorecer a ninguna creencia, religión o ideología”. Entienden que España es una sociedad “plural” y, dada la “imposibilidad de dar cabida” a todas las religiones de la población, la eucaristía no debería retransmitirse en una cadena pública “para que ninguna persona pueda sentirse discriminada”.

Tras conocer las intenciones de la formación, los seguidores del programa El día del Señor -responsable de la emisión de la misa- se unieron para expresar su contrariedad. El domingo siguiente a la proposición de Unidos-Podemos la Santa Misa triplicó su audiencia: pasó de un 7% a un 19,3% de share y superó el millón de espectadores.

Misas desde 1982

La Eucaristía de La 2 es un clásico en la historia de la televisión española. De hecho, la primera emisión en directo fue una misa en 1982. Hoy, El día del Señor es el programa más visto del canal -tiene una audiencia media del 8% y 600.000 espectadores- junto con Saber y ganar. Juan Carlos Ramos, director de este espacio, se apoyó en estos datos durante una entrevista con la revista católica Alfa y Omega para asegurar que existía una “demanda social” que hacía necesario “prestar ese servicio”.

Trinidad coincide con él. Para ella este programa es “como cuando el sacerdote iba por las casas para dar la Comunión a los que estaban enfermos y no podían ir a la iglesia”. Le parece “una tontería”, además de inadmisible, que se dejara de emitir porque “no hace daño a nadie”. Esta línea de pensamiento es la que han seguido otros países europeos laicos como Francia, Alemania o Suiza, que ofrecen este servicio dirigido especialmente a las personas mayores, enfermas o impedidas.

Bueno, bonito y barato

Además, según Juan Carlos Ramos, el presupuesto que desde las arcas públicas se dedica a este programa es “bajísimo”, teniendo en cuenta que se trata de un equipo de más de 20 personas entre realizadores, cámaras, equipo técnico, etc.

El programa, aunque emitido en una cadena no principal y de relativa baja audiencia, sigue atrayendo a gran parte de la sociedad española. Ciudadanos de todos los rincones de España piden al director que acuda a su pueblo o parroquia a dar la eucaristía en directo. Pero poco podrán hacer estas personas si la nueva cúpula de RTVE finalmente decide eliminar la misa de su programación. El futuro de la misa de La 2 va a quedar en manos de Podemos, adalid de la laicidad.