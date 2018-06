El mapa de 'Las Manadas' que se extienden por España: las seis violaciones en la noche de San Juan

No parece ser suficiente con el seguimiento de casos tan mediáticos como el de La Manada o con la eclosión del movimiento feminista, con millones de mujeres invadiendo las calles para reclamar igualdad social y de derechos. Por desgracia, el número de agresiones sexuales que se contabiliza en España, lejos de disminuir, continúa aumentando de forma preocupante. Desde 2016, por ejemplo, se han registrado medio centenar de casos de agresiones sexuales múltiples, en grupo, a mujeres. Y los últimos meses han sido los peores en cuanto a datos.

Ellas tomaron las calles en la histórica huelga del 8-M, y también la semana pasada cuando la Audiencia Provincial de Navarra decretó libertad provisional para los cinco sevillanos condenados a nueve años de prisión por abusar sexualmente de una joven en los Sanfermines de hace dos años. Precisamente este miércoles, a través de una carta con la que ha roto su silencio, la víctima de La Manada ha recordado lo importante que es acudir a las autoridades, denunciar a los agresores: "No os quedéis callados, porque si lo hacéis, les estáis dejando ganar a ellos".

2018 está siendo un año negro —ya van diez casos más de agresiones sexuales múltiples que en 2017 y nueve más que en 2016—, pero es que la pasada noche de las fiestas de San Juan se convirtió en una pesadilla para al menos una decena de mujeres. Durante estas fiestas se produjeron agresiones sexuales —o intentos— en Gran Canaria, Murcia, Girona, Cádiz, Menorca y Lugo. En total, la Policía ha detenido a 11 varones, varios de ellos menores de edad.

Repuntan las supuestas violaciones grupales en diferentes puntos de España

1. "La nueva Manada" canaria

Ha sido uno de los últimos casos en salir a la luz, pero tal vez el más escabroso. Un grupo de cinco hombres, uno de ellos menor, violó supuestamente a una chica también menor en la Playa del Inglés, situada en la turística zona de Maspalomas, al sur de Gran Canaria. Los agresores, al ser arrestados, se comportaron con chulería. Ellos mismos se calificaban con el sobrenombre de "la nueva Manada".

La investigación discurre por un silencio total por parte de las autoridades, según ha podido confirmar este periódico. La titular de Instrucción 2 de San Bartolomé de Tirajana ha decretado el secreto de las actuaciones en torno a la denuncia por violación grupal atribuida inicialmente a cuatro hombres detenidos por la Policía Nacional en Maspalomas. La declaración de los detenidos, prevista para este miércoles, se ha pospuesto 24 horas por motivos que no han sido explicados por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

2. Dos menores detenidos en Murcia

Otra agresión en grupo se produjo en la playa de la Bahía en el Puerto de Mazarrón, en Murcia. Allí, siete adolescentes rodearon a dos niñas de 14 y 15 años y supuestamente las obligaron a practicarles felaciones. Dos jóvenes de 17 y 16 años que no son residentes del pueblo fueron detenidos más tarde por la Guardia Civil.

Según ha señalado el abogado de las víctimas a este diario, las chicas se encontraban paseando a su perro cuando los agresores, con la excusa de enseñarles el animal a otros amigos, las llevaron a otra zona de la playa para intentar abusar de ellas en grupo, pero una de las menores se escapó y huyó. Rápidamente, alertó a sus padres y familiares.

Los agresores “formaron un corro y las obligaron a ellas a estar en el centro”. En ese momento, las forzaron a realizarles una felación. Según el relato de las niñas, intentaron defenderse arañando a sus atacantes. En la denuncia se recoge que los presuntos agresores pudieron haber grabado la agresión con sus teléfonos móviles, al más puro estilo de La Manada.

3. Violación a otra menor en Palamós

En Palamós, un pequeño municipio de Girona, dos menores de 15 y 14 años fueron detenidos acusados de agredir sexualmente a una chica de 15 años en torno a las cuatro de la madrugada de la noche de San Juan. Uno de ellos, el supuesto autor material de la violación, ha ingresado en un centro de internamiento para menores mientras que el otro investigado, debido a su menor implicación en el suceso —no tomó parte en los hechos pero tampoco hizo nada para evitarlos—, es probable que quede en libertad bajo tutela de sus padres.

Según los investigadores, las detenciones se produjeron con rapidez gracias a que la víctima, que supuestamente no conocía de antes a su agresor, denunció "relativamente rápido". Además, el portavoz de los Mossos informó de que en Barcelona, durante la misma noche de las hogueras, se registraron otras tres denuncias más de las que no han trascendido detalles.

4. Doble agresión sexual en Menorca

En la isla de Menorca dos hombres de origen ecuatoriano fueron detenidos tras ser acusados de agredir sexualmente a dos chicas jóvenes en un bar de copas de la zona de Ciutadella durante las fiestas de San Juan. El juez les dejó en libertad este martes, pero les ha impuesto una orden de alejamiento y a uno de ellos se le retira el pasaporte y se le prohíbe salir de territorio español.

Los supuestos agresores tienen 35 y 30 años. Al que se le imputa un delito de abuso sexual habría acorralado a una de las jóvenes en una de las esquinas del local, donde empezó a manosearla; el otro hombre, acusado de agresión sexual, era el DJ del pub y subió a la otra chica a la cabina de la mesa de mezclas, le puso los cascos de música y empezó a tocarla. La joven logró escabullirse y auxiliar a su amiga, que seguía arrinconada. Huyeron del local y se dirigieron a la comisaría a interponer una denuncia.

5. Violación con violencia en Cádiz

Por otra parte, la Policía Nacional está investigando una supuesta agresión sexual cometida contra una menor de 15 años ocurrida también durante la madrugada de San Juan en la playa de El Buzo de El Puerto de Santa María (Cádiz). La chica, que presentó una denuncia al día siguiente en la que se detalla que habría sufrido una agresión sexual con penetración y violencia, se desplazó al lugar de los hechos junto a un grupo de amigas desde Sevilla.

Según la prensa local, la joven entabló contacto con un integrante de otra pandilla y cuando este quiso mantener relaciones sexuales, la chica se negó. El adolescente habría recurrido entonces a la violencia, agarrándola del cuello y forzándola. Fuentes de la investigación han explicado que están analizando un vídeo grabado por las amigas de la víctima para lograr identificar al agresor.

6. Intento de agresión en Lugo

En Lugo, una mujer de unos 30 años llamó a la Policía avisando de que había sido víctima de un supuesto intento de agresión sexual en el barrio de As Gándaras, al norte de la ciudad. La joven manifestó que una persona trató de tirarla al suelo, arrancarle la chaqueta y quitarle el cinturón del pantalón. Por suerte, logró escapar. Hasta ahora, la mujer no ha querido presentar una denuncia, por lo que la Policía no puede investigar los hechos.