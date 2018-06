"La Manada son ocho: cinco violadores y tres jueces": el feminismo indignado toma las calles

"Vais a desear volver a la cárcel". En las paredes de la calle Fuencarral, al lado del metro Noviciado, alguien pegó esta tarde decenas de imágenes en blanco y negro de cinco jóvenes condenados por abusos sexuales a una joven de 18 años en un portal de Pamplona el 7 de julio de 2016. En la misma calle, unos pasos más allá, miles de mujeres gritaban a las puertas del Ministerio de Justicia.

Era la expresión descarnada de la indignación tras el veredicto tomado por la Audiencia Provincial de Navarra este pasado jueves: la decisión de dejar en la calle a cinco veinteañeros con un historial más que nocivo a sus espaldas. Cinco jóvenes de rostros desgraciadamente ya conocidos para todos. Cinco jóvenes que se hacían llamar 'La Manada'.

La marcha fue convocada por el Movimiento Feminista de Madrid a las siete de la tarde en la calle de San Bernardo. Fue una larga e intensa caminata durante la cual se corearon distintas consignas: "No es abuso, es violación. Nosotras sí te creemos", "Nos han declarado la guerra. Que la calle sea la cárcel".

El ambiente evocaba a lo ocurrido hace tres meses en las calles de Madrid. El #8m se convirtió en un movimiento de carácter mundial, de reivindicación de los derechos de las mujeres, de exponer y repudiar el machismo de una vez por todas. De gritar bien alto, como esta misma tarde hicieron miles de personas, "No es abuso, es violación", "Madrid será la tumba del machismo".

"Era una violación de cinco salvajes"

Quien habla es Ana María: "Estoy aquí hoy por lo que me lleva motivando toda la vida, que es la defensa de la mujer en todos los órdenes, en todos lo aspectos y en todas la condiciones, pero hoy estamos aquí porque ya vinimos cuando la sentencia de La Manada, que no era un abuso, sino una violación de cinco salvajes. No los llamo La Manada porque las manadas de animales tienen mucha mas humanidad que ellos".

Las caras pintadas de morado, los pañuelos violetas han vuelto a ondear en las aceras y en el asfalto. Fue así en la capital de España y en muchas otras ciudades como Pamplona, epicentro del delito en grupo, donde miles de personas también se echaron a las calles a defender unas fiestas sanas y sin agresiones sexuales.

"La calle y la noche también son nuestras". En un Madrid de 25 grados a la sombra, un calor plomizo y seco, se volvió a gritar para defender a la mujer, para apoyar a la víctima de 'La Manada' y para denunciar la salida de la cárcel de los cinco condenados, que ya vuelven en su coche camino de Sevilla. Hubo un último y unánime grito lanzado al cielo de la ciudad: "La Manada son ocho: cinco violadores y tres jueces".