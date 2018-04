"Limpiaremos Cataluña de lazos amarillos y la liberaremos de los piquetes": manifiesto de los GDR

"Somos ciudadanos pacíficos y democrácticos ante todo. No somos otra cosa aunque la repitan mil veces (...) Siempre actuaremos conforme a la ley". Es una de las respuestas de los fundadores de los GDR ante los ataques recibidos tras su presentación oficial.

Los GDR (Grupos de Defensa y Resistencia), algo así como la respuesta constitucionalista a los CDR independentistas (Comités de Defensa de la República), se acaban de presentar en sociedad. Llevan actuando más de medio año, retirando lazos amarillos y propaganda independentista de varias ciudades de Cataluña. Pero el martes dieron a conocer su nombre, su estructura, sus ubicaciones y sus señas de identidad. Todo en un reportaje publicado por EL ESPAÑOL.

Salir al paso de descalificaciones

Ahora acaban de publicar un manifiesto exponiendo sus principios fundacionales. En cierto modo, lo hacen, según explican, "para salir al paso de posibles descalificaciones, desinformaciones o manipulaciones con objeto de criminalizar nuestras intenciones y convicciones, que declaramos profundamente democráticas y pacíficas", sostienen desde la coordinadora.

Los GDR aseguran que limpiarán Cataluña de lazos amarillos y la liberarán de piquetes. Explican en el documento que "muchos catalanes han decidido defender sus posiciones políticas desde el borde de la ley o fuera de ella, y una de sus acciones es inundar de plásticos lo que es de todos: calles, carreteras, mobiliario e incluso ayuntamientos. Otras, más dañinas, son las pintadas y los cortes de vías públicas". Hacen hincapié desde los GDR en que todo eso son "acciones ilegales".

Seguirán sus acciones

Ante eso, la coordinadora de los GDR adelanta que dedicarán "desinteresadamente, en su tiempo libre y a su costa, a limpiar de contaminación de plásticos los lugares que son de todos", y que "realizarán su cívico trabajo de modo pacífico y sin estorbar ni interferir la normal movilidad de las personas", pero que se presentarán "en la vía pública ante los piquetes que la corten para liberar obstáculos y reabrir el paso, o cualquier otro tipo de acción que vaya en la dirección de combatir los abusos".

Miembros de un GDR muestran su botín tras una noche de limpieza

Por último, los GDR adelantan que "no responderemos a ofensas de ningún tipo, ni recurriremos a la violencia en ningún caso, apelando a la policía de todos, en defensa de sus derechos si estos fueran agredidos por algún colectivo de bajo o nulo nivel democrático".

Tarragona se suma a los GDR

Tras su presentación, ha aumentado el número de GDR. Ayer se sumaron a la coordinadora otros grupos de limpieza. Por una parte, el GDR Tarragona y Provincia, que junto a Resistencia Reusenca (Reus) conforman las dos unidades de la provincia sur de Cataluña. Por otra parte se suma la Brigada Els Segagrocs, que actúa en Barcelona y el Baix Llobregat.

MANIFIESTO GDR

Logotipo de los GDR de Cataluña

Los GDR (Grupos de Defensa y Resistencia) constituidos en fecha de Abril de 2018, queremos presentarnos ante la sociedad con una declaración de intenciones inicial para salir al paso de posibles descalificaciones, desinformaciones o manipulaciones con objeto de criminalizar nuestras intenciones y convicciones, que ya de antemano declaramos profundamente democráticas y pacíficas.

Los GDR nacen, en el Bages, como respuesta a la actividad ilegal de otros grupos que se dedican a defender posiciones ideológicas que no compartimos, pero respetamos si se canalizan a través de las vías democráticas. Pero no respetamos las acciones que se llevan a cabo por medios ilegales, como es el caso de ensuciar con plásticos la vía pública y las carreteras.

Somos conscientes de que en Cataluña tenemos un problema grave, con posiciones encontradas que no hemos buscado, pero que nos han obligado a asumir en defensa de la ley y de nuestros derechos conculcados, que se pueden resumir en la declaración de que no queremos, para nosotros y para nuestros hijos, ni más ni menos que lo mismo que quiere para los suyos cualquier otro ciudadano de cualquier tendencia política en nuestra sociedad.

Sabemos que muchos catalanes han decidido defender sus posiciones políticas desde el borde de la ley, o fuera de ella, y una de sus acciones es inundar de plásticos lo que es de todos: calles, carreteras, mobiliario, e incluso ayuntamientos y otros edificios públicos, que son de todos. Otras, más dañinas, son las pintadas y los cortes de vías públicas.

Estas acciones son, de entrada, ilegales, como se plasma en la ley de defensa de los bienes públicos, carreteras, etc.(*) Tanto desde la ley estatal como desde la autonómica. Así que es innegable que parte de la ciudadanía catalana se está saltando conscientemente la ley para forzar sus intereses políticos. Esta acción desacredita los argumentos legítimos que puedan tener en defensa de sus posiciones políticas, y descalifica especialmente a todas aquellas personas que desde cargos públicos, utilizan lo que es de todos, en beneficio de sólo una parte. Esta actitud es la mejor definición de un político incompetente, cuando no corrupto, que no ha comprendido la naturaleza y dignidad de su trabajo.

Así que en defensa de la legalidad y la dignidad de todos los catalanes que aspiran a dirimir sus diferencias con los recursos que la ley les proporciona. Los GDR se dedicarán desinteresadamente, en su tiempo libre y a su costa, a limpiar de contaminación de plásticos los lugares de todos, que sólo deberían ser usados en lo que es interés de todos, presentarse en la vía pública ante los piquetes que la corten para liberar obstáculos y reabrir el paso, o cualquier otro tipo de acción que vaya en la dirección de combatir los abusos. Y realizarán su cívico trabajo de modo pacífico y sin interferir ni estorbar la normal movilidad de las personas. No responderán a ofensas de ningún tipo, ni recurrirán a la violencia en ningún caso, apelando a la policía de todos, en defensa de sus derechos si éstos fueran agredidos por algún colectivo de bajo o nulo nivel democrático.

Somos ciudadanos pacíficos y democráticos ante todo. No somos otra cosa aunque nos la repitan mil veces. Insistimos, para terminar, que siempre actuaremos conforme a ley, y que defender la ley y hacerla cumplir, es el fundamento de la dignidad del trabajo policial y especialmente el político, para los cuales no debe primar la ideología personal sobre su deber para con todos. Otra cosa es creer que el fin justifica los medios.

Manresa a 4 de abril del 2018

