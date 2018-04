Carmen pidió ayuda contra su maltratador, pero se la denegaron y al final la mató

No era la primera vez que Carmen pedía ayuda contra su maltratador. Esta mujer de 48 años y natural de Albox (Almería), ya había presentado en 2016 una denuncia contra su pareja, un ciudadano lituano diez años menor que ella que responde a las iniciales de M.P. por malos tratos. Pero el varón fue absuelto porque ella no fue a declarar. Al hombre se le impuso una orden de alejamiento, pero ésta ya no tenía validez. Ahora se encuentra detenido y a la espera de pasar a disposición judicial.

Ahora, Carmen está muerta. La mató, presuntamente, ese mismo hombre al que denunció hace dos años y que ya no era su pareja, pero que podía acercarse a ella sin problema porque la orden de alejamiento ya no estaba activa. El mismo hombre que la atosigó hasta que acabó con ella.

"Mi mujer no puede respirar"

Sucedió el viernes 30 de marzo en el domicilio de ella, una casa de la calle Longo, en el municipio de Albox. Poco antes de las nueve de la noche, el hombre, nacido en 1980, tomó el teléfono y llamó al 112 para avisar de una urgencia: "Mi mujer no puede respirar", dijo.

Cuando acudieron las asistencias, Carmen ya estaba muerta. Las asistencias no pudieron hacer nada. La Guardia Civil también acudió al lugar de los hechos y apreció indicios de violencia. A espera de los resultados de la autopsia, todo apunta a que M.P. habría estrangulado a Carmen. Por ese motivo, este varón de nacionalidad lituana fue detenido y ahora se encuentra a espera de pasar a disposición judicial.

Carmen había nacido en Albox, como toda su familia. Según los vecinos de su calle, no era una mujer muy conocida en este municipio de 11.000 habitantes, porque no tenía mucha vida social. Al parecer, su relación con el lituano diez años menor que ella había acabado de mala manera, pero él seguía buscándola. Hasta que ayer se coló en su casa, la asfixió y la mató.

Luto oficial

El Ayuntamiento de Albox decretará el lunes un día de luto oficial, aunque de momento ya ha manifestado su repulsa por el asesinato en un comunicado del alcalde Francisco Torrecillas.

Carmen es la sexta mujer asesinada por un hombre desde que comenzó el año. En España, en 2018, también han sido asesinadas Jénnifer Hernández Salas, de 46; Laura Elisabeth Santacruz, de 26; Pilar Cabrerizo López, de 57, María Adela Fortes Molina, de 44 años y Paz Fernández Borrego, de 43.

La serie 'La vida de las víctimas' contabilizó 53 mujeres asesinadas sólo en 2017. EL ESPAÑOL está relatando la vida de cada una de estas víctimas de un problema sistémico que entre 2003 y 2016 ya cuenta con 872 asesinadas por sus parejas o exparejas.