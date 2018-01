Con navajas, destornilladores y cantando: así intimidan unos menores en el metro de Bilbao

Son varios menores que viajan en el metro de Bilbao. Alguno va en estado de embriaguez. Cantan flamenco a pleno pulmón, ante el silencio del resto del vagón. Un amigo les graba. Miran a cámara mientras cantan y gesticulan. Cuando uno de ellos se cansa, se dirige al que graba, empieza a insultar y saca una navaja. En ese momento, todos los menores hacen lo propio y exhiben sus armas blancas para intimidar. Cuchillos, navajas, destornilladores… todo un arsenal.

Así están las cosas en Bilbao. Una ciudad segura, según el alcalde. Una ciudad cada vez más peligrosa, según muchos vecinos. Denuncian que bandas de delincuentes juveniles campan a sus anchas y atemorizan con armas blancas o perros de presa. Este vídeo demuestra que es bastante habitual que las bandas de menores porten armas en la capital vizcaína. Y que las saquen a relucir.

Muchos de estos delincuentes son menores, que conocen las consecuencias que tendrán sus acciones delictivas: internamiento en centros con normas laxas, o en domicilios de los que se podrán escapar. Si además tienen 13 años o menos (como uno de los presuntos asesinos de Ibon Urrengoetxea el 23 de diciembre) son inimputables.

Gonorrea

En este vídeo grabado en el metro de Bilbao, además de mostrar las armas blancas que portan, alguno de los adolescentes luce cuerpo de gimnasio y se golpea a sí mismo, en un alarde de fuerza física. Otro, mientras blande una navaja, insulta al que graba dirigiéndose a él como “gonorrea”. Es un insulto típico colombiano. Recientemente se ha popularizado por la serie “Narcos” sobre la vida del narcotraficante Pablo Escobar. Son los nuevos referentes de este sector de la juventud

El asesinato de Ibon Urrengoetxea a manos de dos menores, la violación de una niña en Barakaldo a manos de cuatro adolescentes, la pérdida de un ojo de un chico que fue atracado por una banda juvenil en el metro de Bilbao y el asesinato de una pareja de ancianos en su propia casa por chicos de entre 14 y 16 años. Son algunos de los sucesos más recientes protagonizados por estos jovenes de Bilbao. Al menos son los conocidos, pero tal vez no los únicos. Algunos no se denuncian. En algunos foros de redes sociales sobre la ciudad, varias personas denuncian agresiones y robos con violencia. Uno explica que le robaron el móvil azuzándole a un pitbull, y que no denunció por miedo. Otra, que en Nochevieja vio cómo le clavaban una navaja en el glúteo a una chica de 17 años.

Miedo a presentar denuncia

Sin embargo, no siempre se denuncia. A veces por temor a represalias. Otras, por las dificultades que entraña presentar una denuncia. En el barrio de Otxarkoaga (donde mataron al matrimonio de ancianos) las entidades vecinales se quejaban de que la comisaría del barrio no acepta denuncias, y que los agentes derivan al denunciante a la comisaría de Mirivilla, a 5 kilómetros de distancia.

Mientras, los delincuentes juveniles (en ocasiones infantiles) siguen actuando con impunidad. Son bandas organizadas, con nombres que les dan a sus miembros un sentimiento de pertenencia: The Ghetto Family, Los Viseras Negras... Son menores que se saben impunes por su edad, pero que, tal y como muestra este vídeo, van armados. Y tal y como demuestran los últimos sucesos, son peligrosos.