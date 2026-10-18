La ampliación de la unidad de resonancia magnética del CHUAC en A Coruña sale a concurso por 1,4 millones

El Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC) prevé ampliar su unidad de resonancia magnética con una inversión de 1,4 millones de euros. La Xunta ha licitado las obras para incorporar una nueva sala a las instalaciones actuales y mejorar la distribución de los espacios destinados a esta actividad asistencial. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 2 de noviembre.

La delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, y el gerente del área sanitaria de A Coruña y Cee, Luis Verde, visitaron este domingo la zona del hospital en la que se desarrollará el proyecto. Durante el recorrido, ambos conocieron el espacio previsto para integrar la nueva sala con la unidad existente y analizaron la distribución funcional diseñada para esta área.

La actuación contempla, además de la nueva sala de resonancia magnética, una zona técnica, cuatro despachos para la elaboración de informes, un espacio de recuperación y un área de control. El proyecto también incluye tres cabinas y aseos diferenciados para pacientes y personal sanitario.

La intervención busca reorganizar los espacios y los recorridos interiores para facilitar el funcionamiento de la unidad, al tiempo que se compatibilizan las obras con la actividad habitual del complejo hospitalario. El diseño deberá responder también a las condiciones técnicas específicas que requieren este tipo de instalaciones.

El CHUAC avanza en la reforma de la quinta planta

Durante la visita, Belén do Campo recordó también la reciente adjudicación de la redacción del proyecto básico y de ejecución, así como de la dirección de obra de la fase 0.2 del CHUAC. Este contrato cuenta con un presupuesto de 321.395 euros y abarca diferentes actuaciones en una superficie total de 2.475 metros cuadrados de la quinta planta del hospital coruñés.

Una de las principales intervenciones será la reforma y ampliación de las unidades de diálisis y reanimación, que ocuparán una superficie conjunta de 1.256 metros cuadrados. Estos trabajos permitirán adaptar los espacios de ambas áreas asistenciales a las necesidades previstas dentro de esta fase de renovación del complejo.

El proyecto incluye además el acondicionamiento del ala norte de la quinta planta, donde se reformará el antiguo bloque quirúrgico para habilitar una unidad de pruebas funcionales de Neumología y rehabilitación cardiorrespiratoria. Esta actuación afectará a una superficie de 848 metros cuadrados.

El tercer bloque de trabajos se centrará en la unidad de lesionados medulares, con la ampliación del gimnasio y de las salas de terapia ocupacional. La intervención prevista en esta zona abarcará otros 371 metros cuadrados.

Estas actuaciones forman parte de las mejoras proyectadas en el CHUAC para reorganizar y ampliar distintos espacios asistenciales. Mientras la ampliación de la unidad de resonancia magnética se encuentra en fase de licitación, con el plazo de presentación de ofertas abierto hasta el 2 de noviembre, la fase 0.2 cuenta ya con la adjudicación del contrato para redactar el proyecto y dirigir las obras.