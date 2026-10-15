La incidencia de la gripe desciende en Galicia: bajan las consultas y la venta de antigripales

La incidencia de la gripe desciende en Galicia, donde también han bajado las consultas médicas por esta enfermedad y la venta de antigripales. La situación es similar en el caso de las personas contagiadas con coronavirus, con menos consultas e ingresos hospitalarios en la última semana.

Así lo refleja el informe de la Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade sobre la actividad de las infecciones respiratorias agudas. El documento, que analiza los datos de la semana que terminó el pasado 11 de octubre, refleja que la actividad gripal en la comunidad registra una tendencia decreciente.

La tasa de dispensación de antigripales en las farmacias descendió un 10,6% en la última semana, mientras que la de pruebas de antígenos se redujo en un 18%, tal y como informan a las oficinas de farmacia que forman parte de la red centinela creada por la Xunta.

La tasa de consultas, por otro lado, bajó un 19% respecto a la semana anterior y se situó en 11,9 por 100.000 habitantes. El descenso se produjo en todos los grupos de edad con excepción del de 60 a 79 años, en el que permaneció estable, y el de 80 y más años, en el que aumentó un 18,6%. Las mayores tasas siguen observándose en niños de 0 a 4 años. Lugo fue el área sanitaria con más consultas.

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) informa de que la tasa de consultas por Covid-19 disminuyó un 22,3%, pasando de 35,6 a 27,7 por cada 100.000 habitantes. Este descenso se observó en todos los grupos de edad, siendo más acusado en los grupos de 0 a 4 años y de 5 a 19 años. El grupo que presentó la mayor tasa fue el de 80 y más años con 44,4 consultas por 100.000 habitantes.

La tasa de consultas por coronavirus descendió en todas las áreas sanitarias, siendo la de Ourense la que tuvo una mayor incidencia con 46,2 consultas por 100.000 habitantes.

Bajan los ingresos por Covid-19

Sanidade registró 53 ingresos por gripe en la última semana, sobre todo por el virus tipo A. La tasa de ingresos en la semana 41 fue de 0,8 por cada 100.000 habitantes, similar a la de la semana anterior y estable en todos los grupos de edad excepto en el de los niños de 0 a 4 años, en el que la tasa se duplicó.

El grupo de edad que presentó la tasa más elevada de ingresos hospitalarios fue el de más de 80 años con 4,1 por 100.000 habitantes y el área con la mayor tasa fue la de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos, con 1,8 ingresos por 100.000 habitantes.

La tasa de ingresos por coronavirus, por otro lado, descendió de 6,8 a 5,3 ingresos por 100.000 habitantes. Este descenso se observó en todos los grupos de edad excepto en el de 0 a 4 años, en el que permaneció estable. El grupo de edad que presentó la mayor tasa de ingresos, al igual que ocurrió con la gripe, fue el de las personas mayores de 80 años con 30,6 ingresos por 100.000 habitantes.

Respecto a las áreas sanitarias, la tasa de ingresos solo aumentó en el área de Ferrol, mientras que la tasa más elevada se registró en Ourense con 8,5 ingresos por 100.000 habitantes. El Sergas, además, notifica un incremento en la positividad del virus de la Covid-19 hasta el 20,4%, mientras que la semana anterior fue del 19%.