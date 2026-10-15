El hospital Ribera Juan Cardona de Ferrol estrena una resonancia magnética que reduce el ruido

El hospital Ribera Juan Cardona de Ferrol ya tiene operativa su nueva resonancia magnética, un equipo que permite agilizar las pruebas diagnósticas y mejorar la comodidad de los pacientes. La máquina, del modelo SIGNA Voyager 1.5T, se ha instalado tras casi un mes de trabajos de acondicionamiento y refuerza la tecnología disponible en el centro sanitario.

Uno de los principales avances del nuevo equipo es la incorporación de algoritmos de inteligencia artificial que permiten reducir los tiempos de escaneo sin comprometer la calidad de las imágenes. Además, automatiza diferentes procesos técnicos, desde la preparación de la prueba hasta el procesamiento de los datos, con el objetivo de facilitar el trabajo de los profesionales y hacer más eficiente la atención a los pacientes.

La nueva resonancia también busca reducir las molestias asociadas a este tipo de exploraciones. Cuenta con un túnel extragrande que proporciona una mayor sensación de amplitud, una característica especialmente útil para las personas con claustrofobia o necesidades especiales. A esto se suma una camilla que facilita el acceso a pacientes con movilidad reducida y unas antenas un 60% más ligeras que las convencionales, diseñadas para adaptarse al cuerpo con menos incomodidad.

Otra de las mejoras afecta al ruido durante las pruebas, uno de los aspectos que puede generar mayor estrés entre los pacientes. El equipo reduce significativamente el sonido durante el funcionamiento e incorpora un sistema de audio que permite escuchar música mientras se realiza la exploración, lo que contribuye a crear un entorno más confortable.

“Los beneficios son múltiples, no solo en el diagnóstico, sino también en el confort, pues reduce el grado de estrés asociado a estas pruebas”, explica Balbino López Seoane, jefe del Servicio de Radiodiagnóstico del hospital Ribera Juan Cardona.

La máquina incorpora, además, mejoras relacionadas con la sostenibilidad. Según informa el centro, el sistema utiliza un 70% menos de helio que los equipos convencionales y está diseñado para no necesitar recargas de este gas durante su vida útil, una característica que reduce el consumo de recursos asociado a su funcionamiento.

La puesta en marcha de la nueva resonancia magnética se enmarca en la estrategia del hospital ferrolano para reforzar sus medios tecnológicos y la cualificación de sus profesionales. El objetivo es mejorar tanto la capacidad diagnóstica del centro como la experiencia de los pacientes que necesitan someterse a estas pruebas.