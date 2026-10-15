El cirujano coruñés Diego González Rivas cambia el bisturí por la máquina de coser en ETIEM

El cirujano torácico coruñés Diego González Rivas ha cambiado por unas horas el quirófano por el taller de confección de ETIEM. El médico, reconocido internacionalmente por desarrollar una técnica de cirugía mínimamente invasiva, visitó las instalaciones de esta firma de moda de A Coruña acompañado por Javier Cañás para conocer de primera mano el proceso de elaboración de sus prendas e incluso probar a coser frente a una máquina.

La visita coincide con un momento de especial proyección internacional para el cirujano, cuya técnica Uniportal VATS, desarrollada en A Coruña en 2010, ha sido utilizada recientemente en Roma para intervenir al papa León XIV. El procedimiento permite realizar determinadas operaciones torácicas mediante una única incisión de unos tres centímetros y ha contribuido a situar al médico coruñés como una referencia internacional en este campo.

Durante su recorrido por ETIEM, González Rivas pudo conocer las distintas fases que hay detrás de una prenda, desde el diseño inicial hasta los controles de calidad previos a su salida del taller. El cirujano se interesó por el trabajo técnico que implica cada etapa y se sentó frente a una máquina de coser junto a una de las especialistas en confección de la marca para experimentar en primera persona las dificultades de este oficio.

La experiencia permitió establecer un paralelismo entre dos profesiones que, aunque aparentemente muy diferentes, comparten la importancia de la precisión y la concentración. En el quirófano, cada movimiento puede resultar determinante para el paciente; en el taller, cada puntada y cada acabado contribuyen al resultado final de una prenda.

Del diseño al control de calidad

De la mano de Javier Cañás, el médico recorrió las diferentes áreas del proceso de producción de ETIEM. La visita comenzó con las fases más creativas y técnicas, como la elaboración de patrones, la selección de tejidos y componentes y el corte de las piezas, decisiones que condicionan tanto el diseño como el resultado final de cada prenda.

Posteriormente, González Rivas se acercó al trabajo de confección y pudo comprobar el nivel de destreza que requiere transformar las piezas previamente diseñadas en una prenda terminada. El cirujano no se limitó a observar el trabajo de las profesionales de la firma, sino que se animó a probar la máquina de coser, acompañado por una de las especialistas del taller.

El recorrido concluyó en el área de control de calidad, donde cada prenda se revisa antes de abandonar las instalaciones. Las costuras, los tejidos, los acabados y los pequeños detalles se examinan para comprobar que cumplen los estándares de la marca. Una labor en la que Cañás mantiene una máxima: no dejar pasar ni una sola puntada.

La visita también sirvió para poner en valor la conexión entre dos formas de entender el trabajo desde Galicia. Por un lado, un médico que lleva su técnica a hospitales de todo el mundo y participa en la formación de otros profesionales; por otro, una firma coruñesa que reivindica el conocimiento especializado y la confección como elementos fundamentales de su identidad.

Una conexión que ya llegó a La Revuelta

La relación entre Diego González Rivas y ETIEM ya había tenido visibilidad pública en el programa de televisión ‘La Revuelta’, presentado por David Broncano. El cirujano acudió al espacio vestido con prendas de la marca gallega, que también ha vestido al presentador, quien apareció en aquella ocasión con un traje cruzado firmado por la firma coruñesa.

ETIEM nació en A Coruña en 2004 de la mano de profesionales de la industria textil. Posteriormente, Javier Cañás se incorporó al proyecto y definió la línea estética y de producto que caracteriza actualmente a la marca, que mantiene en España buena parte de su proceso productivo.