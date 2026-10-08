La gripe se mantiene estable en Galicia pese al aumento de los antigripales en las farmacias

La gripe no termina de despegar en Galicia. Al menos de momento. La actividad gripal en la comunidad mantiene una tendencia estable, aunque las farmacias ya empiezan a notar un mayor movimiento de personas que buscan antigripales. Su dispensación aumentó un 18,1% durante la última semana, mientras que las consultas por gripe descendieron un 12,5%.

Son los datos que recoge el último informe de la Dirección Xeral de Saúde Pública de la Consellería de Sanidade, correspondiente a la semana que terminó el pasado 4 de octubre. Las farmacias que forman parte de la red centinela de la Xunta también registraron un descenso del 2,4% en la dispensación de pruebas de antígenos.

En los centros sanitarios, la tasa de consultas por gripe se situó en 14,7 por cada 100.000 habitantes, frente a la cifra de la semana anterior. El descenso se produjo en todos los grupos de edad salvo entre los niños de 0 a 4 años, donde aumentó un 2,4%. Precisamente este es el grupo con una mayor tasa de consultas, con 25,2 por cada 100.000 habitantes.

Por áreas sanitarias, la de A Coruña y Cee fue la que registró la mayor tasa de consultas por gripe durante la última semana analizada.

30 ingresos por gripe, todos por virus A

En cuanto a los casos que han requerido hospitalización, hasta el 4 de octubre se notificaron 30 ingresos por gripe en Galicia, todos ellos asociados al virus de tipo A.

La tasa de ingresos se mantiene prácticamente estable, en 1,1 por cada 100.000 habitantes, una cifra similar a la de la semana anterior. El grupo de mayores de 80 años presenta la tasa más elevada, con 4,9 ingresos por cada 100.000 habitantes.

Por áreas sanitarias, la mayor tasa de ingresos se registró en Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos, con 2,8 por cada 100.000 habitantes.

La positividad del virus de la gripe también bajó ligeramente, del 4,5% de la semana anterior al 3,7%.

Las consultas por covid también bajan

Mientras tanto, la covid mantiene una evolución diferente. La tasa de consultas descendió un 2,9%, hasta situarse en 35,6 casos por cada 100.000 habitantes.

El descenso se produjo en todos los grupos de edad salvo entre las personas de 20 a 59 años y los mayores de 80. En este último grupo, la tasa alcanzó las 56,6 consultas por cada 100.000 habitantes.

Sin embargo, los ingresos por covid sí aumentaron. La tasa pasó de 5,4 a 6,1 ingresos por cada 100.000 habitantes, con los mayores de 80 años como el grupo más afectado, con 34,6 ingresos por cada 100.000 habitantes.

La vacunación infantil comienza el 13 de octubre

Mientras la gripe comienza a hacerse notar en las farmacias, la Xunta continúa con su campaña de vacunación. El proceso arrancó el pasado 28 de septiembre en las residencias de mayores y los centros de discapacidad y se prolongará hasta el 31 de diciembre.

La campaña incorpora además la vacuna reforzada para las personas de 65 años en adelante y tiene como objetivo llegar a unas 926.000 personas mayores de 60 años.

El próximo paso será el 13 de octubre, cuando comenzará la vacunación infantil tanto en los centros de salud como en los 75 colegios que participan en el proyecto piloto de la Xunta. La población diana de esta fase alcanza los 26.500 alumnos.

A partir del 19 de octubre será el turno de las personas de 70 años o más y de los profesionales sanitarios. Posteriormente, el 2 de noviembre, la campaña se extenderá a las embarazadas.