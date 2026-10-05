La reforma de la Atención Primaria en Galicia reducirá las agendas de los médicos de familia y pediatras

El Consello da Xunta ha aprobado este lunes un plan de reforma de la Atención Primaria que sumará 644 nuevos profesionales y tendrá una financiación de 320 millones de euros. Entre las líneas de este plan destaca la reducción de las agendas de los médicos de familia y los pediatras, con 30 consultas diarias en el primer caso y 25 en el segundo.

El objetivo, según explicó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, esta mañana, es el de contar con una "Atención Primaria más moderna, con más servicios y adaptada a las necesidades de la medicina de hoy y prepararla para el futuro, sobre todo el más inmediato".

Así, las acciones de este plan buscan "garantizar más tiempo de atención, ampliar el personal y los servicios de los centros de salud, mejorar las condiciones de los profesionales y modernizar los centros".

Este plan tiene una vigencia desde este mismo año y hasta el 2030.

Otra de las líneas destacadas está en el incremento de personal en los Puntos de Atención Continuada en 383 plazas de 16 categorías, entre los que se incluyen médicos de familia, podólogos y psicólogos.

Mayor tiempo de atención

Por su parte, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, fue el encargado de detallar el nuevo plan.

"La reforma recoge medidas para reducir la carga burocrática, aumentar el tiempo clínico, optimizar agendas, ordenar la sobredemanda, reforzar el personal y potenciar los equipos además de mejorar las condiciones laborales. Todo ello para garantizar una mejor calidad en la atención sanitaria", destacó sobre un proyecto "ambicioso en recursos económicos y humanos".

Dentro del refuerzo en las infraestructuras, se creará una dirección general de la Atención Primaria y Comunitaria modificando el decreto que regula las áreas sanitarias y los distritos para que esta adquiera mayor relevancia. La dirección dependerá de la gerencia de cada área sanitaria y con ella se potenciará las figuras de jefes y coordinadores de servicios.

Asimismo, Gómez Caamaño destacó la reducción de las agendas de los médicos de familia y pediatras para "ordenar la sobredemanda y adaptar las ratios profesionales". Las reducciones —de 30 citas para los médicos de familia y 25 para los pediatras— serán "flexibles" y se gestionarán con los jefes de servicio. Para ponerlo en marcha habrá un programa piloto en 14 centros de salud, dos por cada área sanitaria.

En los centros de salud la ampliación será de 383 nuevas plazas con un presupuesto de 21,5 millones de euros y nuevas categorías como la creación de 28 plazas de podólogos. Además, habrá 50 plazas de Unidad Técnica de Apoyo a la Atención Primaria.

Entre las plazas que se aumentan están, además de las ya mencionadas, las de enfermería, matronas, farmacéuticos u odontólogos. Una ampliación "basada en criterios y ratios de la mesa sectorial y apoyadas por CSIF, UGT y CCOO" y no por la CIG.

También habrá un refuerzo del personal en los Puntos de Atención Continuada con un centenar de médicos, 80 profesionales de enfermería y 31 personas dedicadas a la gestión y los servicios. El presupuesto asciende a 10,3 millones de euros.

Asimismo, se establece un nuevo modelo retributivo con cupos que tendrán en cuenta la atención de mayor complejidad y puestos más exigentes vinculados a la edad de los pacientes o la dispersión geográfica, entre otros criterios.

En cuanto a las infraestructuras, se destinarán 278 millones de euros a desarrollar mejoras y reformas en centros ya existentes e impulsar nuevos. Se dedicarán 600.000 euros anuales a la colaboración con concellos para la reforma de centros de competencia municipal y se destinarán 217,6 millones a la construcción de nuevas infraestructuras de Atención Primaria en 40 localidades. Otros 7,4 millones de euros se reservarán para la adquisición y renovación de equipamiento y 50 millones para la incorporación de tecnología.

El objetivo de esta reforma es el de contar "con un modelo asistencial más inteligente, conectado y proactivo a través de soluciones innovadoras como la telemonitorización, el uso responsable de la inteligencia artificial o la gestión proactiva de la demanda".