El Sergas realizó en Galicia más de 94.000 operaciones hasta junio, con una espera de tres meses

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) realizó entre enero y junio de 2026 alrededor de 94.000 intervenciones quirúrgicas, aunque el tiempo de espera para operarse se ha disparado los 85,5 días. Esto supone 20,2 días más que hace un año y apenas diez días menos de la demora registrada en el primer semestre de 2020 (100,8 días), coincidiendo con el inicio de la pandemia por coronavirus.

Así lo ha dado a conocer este miércoles el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, durante una rueda de prensa para presentar el balance de la actividad asistencial en el primer semestre de 2026 en la que ha estado acompañado por el gerente del Sergas, Luis León, y por el director de Integración e Innovación Asistencial, Alfredo Silva.

La espera media para someterse a una intervención quirúrgica no es la única que aumenta, ya que la demora para una consulta hospitalaria se situó en 69,8 días (12,5 más que en junio de 2025) y para hacer pruebas diagnósticas fue preciso esperar 100,1 días (16,4 días más que en el mismo periodo que el año anterior).

Una situación de la que Gómez Caamaño ha culpado, fundamentalmente, a la huelga contra el Estatuto Marco que promueve el Gobierno central. "Estamos ante un balance con 25 jornadas de huelga médica contra el Estatuto Marco en seis semanas diferentes", argumentó el conselleiro de Sanidade, que señaló que el "impacto" es equivalente a "más de un mes de trabajo ordinario".

Ante esta situación, Gómez Caamaño ha señalado que es "incomprensible" que el Gobierno central no establezca un "diálogo serio" con los sindicatos, que han convocado una huelga indefinida desde el 28 de octubre. Un parón que, según el titular de Sanidade, podría suponer "consecuencias terribles".

Vías rápidas por sospecha de cáncer

La actividad quirúrgica programada descendió en el primer semestre, pero las intervenciones urgentes aumentaron en 1.539 respecto al mismo período del pasado año hasta alcanzar las 15.836, lo que supone un incremento del 10,8%. Las más prioritarias, además, tuvieron un tiempo de espera medio de 22,2 días, por debajo del mes establecido.

El conselleiro de Sanidade, además, hizo referencia a las vías rápidas por sospecha de cáncer: en este primer semestre, el Sergas atendió a 14.750 pacientes a través de ellas, 1.066 más que en el mismo período del año anterior, lo que representa un incremento de casi el 8%. El tiempo de espera en estos casos fue de 6,6 días.

Gómez Caamaño explicó en la comparecencia que también creció la actividad al amparo de la Ley de garantías de tiempos máximos, con 31.672 procesos atendidos durante el primer semestre, 472 más que en el primer semestre de 2025, lo que representa una subida del 1,5%.

Aumentan las esperas

El conselleiro de Sanidade reivindicó que el Sergas mantuvo una "importante actividad asistencial" en el primer semestre pese a los paros, señalando que se centró sobre todo en los procesos que requerían una respuesta más inmediata. Galicia tuvo, en sus áreas sanitarias, 94.000 intervenciones quirúrgicas, un 14,2% menos que en el mismo período del año anterior.

El Sergas sumó 2,4 millones de consultas externas (-4,2% respecto al primer semestre de 2025), mientras que las pruebas diagnósticas bajaron un 3,4% hasta los 1,8 millones.

La Xunta asegura que las huelgas contra el Estatuto Marco también impactaron sobre los tiempos medios de espera, ya que para una intervención quirúrgica la espera se sitúa en 89,5 días, lo que representa 20,2 días más que en el cierre del primer semestre de 2025 (69,3 días).

El tiempo medio de espera para una consulta hospitalaria fue de 69,8 días, lo que supone 12,5 más que en junio de 2025, cuando se habían registrado 57,3 días. La demora en el caso de las pruebas diagnósticas fue de 100,1 días, 16,4 más que en el mismo periodo del año anterior (83,7).

El conselleiro de Sanidade indicó a este respecto que los datos corroboran lo que se empezó a palpar en diciembre, cuando se intensificaron los paros: según Gómez Caamaño, a fecha 30 de noviembre la tendencia era buena, con un incremento del 1,9% en las consultas hospitalarias y un 2,3% más en las cirugías, así como con una reducción del tiempo medio de espera para operarse.

Precisamente, el titular de Sanidade indicó que los tiempos medios de espera en Galicia han sido "muy inferiores" a los nacionales antes de las huelgas: 122 la media estatal frente a los 89,5 de la gallega para cirugías, un 102 días de espera en consultas en el conjunto español que bajan a 69,8 en el caso de Galicia.

En todo caso, Gómez Caamaño señaló que la actividad que se vio afectada por las huelgas fue reprogramada, compatibilizándola con la atención ordinaria y con la incorporación de nuevos pacientes. El reto ahora pasa por recuperar toda la actividad suspendida y reforzar la capacidad asistencial, así como por abordar las dificultades que suponen la falta de profesionales y las huelgas.