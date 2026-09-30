Los pacientes del área de A Coruña esperan de media tres meses para operarse y casi dos para el especialista

Los quirófanos de la Área Sanitaria de A Coruña y Cee realizaron 18.962 intervenciones quirúrgicas durante los primeros seis meses de 2026, según los datos difundidos este miércoles por el Sergas. Mientras que el tiempo medio de espera para estas operaciones se situó en tres meses.

Dentro de esta cifra, 512 pacientes estaban pendientes de una intervención de prioridad 1, aquellos casos considerados más urgentes. En este grupo, la espera media fue de 20,7 días, por debajo de los 30 días marcados como objetivo por el Servizo Galego de Saúde.

La actividad quirúrgica incluye también 139 trasplantes de órganos sólidos realizados durante este año y 259 intervenciones mediante cirugía robótica, una técnica empleada para procedimientos cada vez más complejos.

Los hospitales de la demarcación realizaron durante el primer semestre 464.177 consultas externas, con un tiempo medio de espera de 56,8 días. De ellas, 119.636 fueron primeras consultas y 344.541 sucesivas.

En cuanto a la actividad de Urgencias, los servicios hospitalarios atendieron a 121.196 personas, una cifra ligeramente inferior a la registrada en el mismo periodo del año pasado. Los ingresos hospitalarios ascendieron a 21.650.

Las llamadas vías rápidas mantienen, según el Sergas, tiempos de espera inferiores a los 15 días establecidos como referencia. La de cáncer de próstata registra una espera media de cuatro días, mientras que la de cáncer colorrectal se sitúa en 5,8 días y la de cabeza y cuello, en 5,5.

La vía rápida de cáncer de mama tiene una espera media de 6,6 días, la de cáncer de vejiga de 9,4 y la de cáncer de pulmón, de 11 días.

Más de 6,7 millones de pruebas diagnósticas

En los primeros seis meses del año se realizaron además más de 6,7 millones de pruebas diagnósticas en el conjunto del área sanitaria.

Entre ellas se incluyen más de 252.300 estudios radiológicos, como radiografías, TAC o resonancias magnéticas; más de 12.500 pruebas endoscópicas y más de 81.900 estudios complementarios.

El tiempo medio de espera para realizar una prueba radiológica se redujo hasta los 35,7 días, lo que supone una mejora de 3,1 días respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos facilitados por el Sergas.

En cuanto a los partos, los centros del Área Sanitaria de A Coruña y Cee atendieron 1.181 entre enero y junio, una cifra ligeramente inferior a la del mismo periodo de 2025.

Más de 2,5 millones de consultas en Atención Primaria

La Atención Primaria concentró también una importante parte de la actividad asistencial durante el primer semestre. En total, los profesionales de los centros de salud realizaron 2.523.094 consultas, una cifra muy similar a la del año anterior.

De ellas, 1.515.993 fueron consultas médicas, 156.284 pediátricas y 850.817 de enfermería.

Por su parte, los Puntos de Atención Continuada (PAC) realizaron 194.382 atenciones, frente a las 193.257 del mismo periodo del año pasado. De estas, 133.309 fueron médicas y 61.073 de enfermería.

El Área Sanitaria de A Coruña y Cee señala que continuará trabajando para mejorar la actividad asistencial y agradece a sus profesionales su trabajo, esfuerzo e implicación durante estos primeros seis meses del año.