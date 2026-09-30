De la caída del pelo o el acné a las manchas y la revisión de lunares: la dermatóloga coruñesa abre en la Plaza del Libro una clínica que reúne la salud y la estética de la piel bajo el mismo techo

Laura Mesa trae a A Coruña un nuevo concepto integral de dermatología: "Queremos que el paciente se siga notando él mismo"

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La dermatóloga Laura Mesa inaugura el próximo 1 de octubre en la Plaza del Libro (Avenida de Arteixo, 11) Clínica Borne, un centro que propone una forma distinta de cuidar la piel en A Coruña.

La idea es reunir en un mismo espacio, y siempre bajo criterio médico, todo lo que un paciente puede necesitar a lo largo de su vida, desde el diagnóstico de una caída del cabello o la revisión de un lunar hasta el tratamiento de las manchas o la prevención del envejecimiento. La clínica, que ya atiende personas, nace con la vocación de acompañar la salud de la piel de forma continua, y no solo cuando aparece un problema.

Este proyecto supone también un regreso a casa. La doctora Mesa estudió Medicina en la Universidad Complutense de Madrid y se especializó en Dermatología Médico-Quirúrgica en el Hospital de Pontevedra antes de volver a la ciudad en la que creció para ejercer en el Hospital de A Coruña.

A lo largo de su trayectoria, se ha formado en dermatología pediátrica en el Hospital La Paz de Madrid y ha realizado una estancia en la Wake Forest University (EEUU). Asimismo, durante varios años ha estado centrada en la cirugía de Mohs (una de las técnicas más precisas frente al cáncer de piel) y cuenta con un máster en Dermatología Estética.

Todo este conocimiento lo traslada ahora a su clínica de la avenida de Arteixo, donde los primeros pacientes ya han encontrado la solución que necesitaban.

Caída del pelo, acné y lunares: lo que más llega a consulta

El quirófano de la Clínica Borne de A Coruña. Cedida

En estas primeras semanas, lo que más está viendo la doctora son problemas capilares. "Caída estacional, caída posparto y, sobre todo, tendencia a la calvicie femenina y masculina", enumera Laura Mesa.

El segundo problema que más consultas genera es el acné activo, que en este nuevo espacio abordan con tratamiento médico y de cabina para evitar que deje cicatrices. Cuando esas marcas ya existen, el láser es una de las herramientas para tratarlas.

La dermatóloga insiste también en revisar los lunares una vez al año y en enseñar a los pacientes a autoexplorarse. "En ocasiones, durante estas revisiones detectamos alguna lesión sospechosa que debemos extirpar y analizar", explica Mesa. Para eso, la clínica tiene un quirófano de cirugía menor donde a menudo puede hacerse la intervención en el mismo día.

En este quirófano se realizan también otros tratamientos: reparación de lóbulos de la oreja rasgados, cirugías de las uñas encarnadas, etc. "Son procedimientos menos conocidos, pero que realizamos de manera muy frecuente", concreta la doctora.

Better aging: medicina estética orientada a la naturalidad

Equipo de la Clínica Borne de A Coruña. Cedida

No todos los pacientes llegan con un problema de salud. Muchos quieren mejorar la calidad de su piel: manchas solares, melasma, textura o arrugas. Para ellos, la dermatóloga habla de better aging, "medicina preventiva para envejecer de una manera más natural y sana". Combina una rutina cosmética para casa con tratamientos de cabina, aparatología y medicina estética, un área que comparte con la Dra. Laura Fernández.

"Nuestra visión de la medicina estética no es revertir el tiempo ni evitar el paso de los años", explica. Busca "la prevención, la armonía, la naturalidad y, sobre todo, que el paciente se siga notando uno mismo, pero con un aspecto jovial y saludable". "Es una suerte contar en la clínica con una profesional con tantos años de experiencia en medicina estética como la Dra. Fernández. Es parte fundamental del equipo", añade la doctora Mesa.

Tecnología láser: un dispositivo para cada objetivo

Tratamiento láser en la Clínica Borne. Cedida

Lo que más sorprende a los pacientes, cuenta la especialista, es descubrir "que hay dispositivos distintos que se utilizan con diferente objetivo": unos para las rojeces, otros para las manchas, las cicatrices o las arrugas e incluso disponemos de aparatología para mejorar la flacidez":

Clínica Borne atiende ya en la Plaza del Libro (Avenida de Arteixo, 11), donde se pueden solicitar consultas de valoración.